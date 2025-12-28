Лунный календарь стрижек для мужчин на январь: когда идти в парикмахерскую
- Растущая Луна (1-2 января) способствует быстрому восстановлению и росту волос, рекомендуется стричься в эти дни.
- Полнолуние (3 января) не подходит для стрижки, поскольку прическа может стать непослушной.
Планируя стрижку, мужчины редко учитывают фазы Луны, впрочем лунный цикл влияет на состояние волос. Благодаря правильно подобранному дню, можно сохранить густоту и прочность прядей.
Стрижка способна не только улучшить внешний вид, но и привлечь успех и финансовую стабильность, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. В январе каждая фаза Луны имеет свое особое влияние на волосы.
По лунному календарю на январь 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 2 января
- Полнолуние: 3 января
- Убывающая Луна: 4 – 17 января
- Новолуние: 18 января
Когда стричь волосы мужчинам в январе?
Растущая Луна (1 – 2 января)
В эти дни стоит стричься тем мужчинам, которые хотят ускорить рост волос и вернуть им блеск. После стрижки волосы начнут быстрее восстанавливаться, станут гуще и сильнее.
Полнолуние (3 января)
Не стоит делать стрижку в этот день. Полнолуние считается нестабильным периодом, поэтому прическа может быть непослушной, а форма быстро потеряется.
Лунный календарь стрижек на январь / Фото Pinterest
Луна убывающая (4 – 17 января)
Период удачный для тех, кто хочет, чтобы волосы медленно отрастали. Стрижка сделает в это время пряди гладкими и опрятными.
Новолуние (18 января)
День хорошо подходит для смены образа или обновления. Стрижка хорошо улучшит внешность и не будет способствовать активному росту волос.
Фаза Луны также влияет на финансовую составляющую, поэтому астрологи советуют планировать стрижку в благоприятные даты января. Поход к парикмахеру поможет привлечь успех и стабильность в денежных делах.
Если учесть лунные фазы в январе, то мужчины смогут легко выбрать для себя оптимальное время для стрижки и помогут улучшить финансовое состояние.
Какие духи подарить мужчине на Новый год?
Мужской аромат – это беспроигрышный вариант подарка на Новый год, если хочется самой выбрать, как будет пахнуть любимый человек, пишет Cosmopolitan. На Новый год можно приобрести мужчине один из 5 ароматов: RALPH LAUREN POLO RED, YVES SAINT LAURENT MYSLF, VERSACE EROS, GIVENCHY GENTLEMAN и TOM FORD OMBRÉ LEATHER.
