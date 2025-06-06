Трендові босоніжки на літо: стильна добірка, яка вам сподобається
- Літні босоніжки цього сезону представлені у різних формах та кольорах, ідеальні для вечірніх виходів.
- До трендових моделей належать босоніжки з ремінцями, мюлі peep-toe, в’єтнамки на підборах, босоніжки cage на підборах, та босоніжки на зав’язках.
У теплі дні ми на певний час відмовляємося від улюблених кросівок й робимо ставку на сандалі та босоніжки. Та якщо сандалі підходять для щоденних прогулянок, то босоніжки ідеально доповнять будь-які вечірні виходи.
У моді цього літа будуть босоніжки різних форм та кольорів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Завдяки босоніжкам на підборах можна створити ошатний та ефектний образ, оскільки вони додадуть особливої родзинки.
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Добірка складається з 5 найпопулярніших літніх босоніжок, тож ви можете обрати той варіант, який найбільше підійде до вашого стилю.
Босоніжки з ремінцями
Мінімалістичні босоніжки завжди виглядають дорого. Потрібно лише віднайти для себе красивий варіант, який доповнить сукні, чи образи з джинсами й базовою футболкою.
Актуальні босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue
Мюлі peep-toe
Взуття з відкритою п’яткою та пальцями було улюбленим Керрі Бредшоу. Найкращим вибором буде чорний чи коричневий колір, втім можете на літо обирати яскраві кольори та цікаві текстури.
Трендові босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue
В’єтнамки на підборах
Звичайні в’єтнамки нам настільки сподобалися, що дизайнери додали до них ще й підбори. Таке взуття було представлене в багатьох колекціях, тож радимо додати його до свого гардероба.
Актуальні босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue
Босоніжки cage на підборах
Ці босоніжки виглядають цікаво й незвично, тому стануть вишуканим акцентом до будь-якого образу.
Трендові босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue
Босоніжки на зав’язках
Такий вид взуття асоціюється з грецьким стилем, втім атласна стрічка вже додає босоніжкам більше романтичного вайбу. Як альтернативу, можна обирати тонкі шкіряні шнурки.
Актуальні босоніжки на літо 2025 / Фото Vogue
До слова, нещодавно ми розповіли про кілька речей, які можна носити в офіс у спекотну погоду. Образи включають базові речі, комбінуються з футболками, сорочками, жакетами, босоніжками та зручним взуттям.