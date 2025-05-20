Актуальні штани на літню пору: фасони, які ідеально доповнять ваш гардероб
- Літні штани включають варіанти з льону, сатину, трикотажу та спортивні, які допомагають створити стильні та комфортні образи.
- Поєднання з відповідними топами, футболками або сорочками дозволяє створювати різноманітні стилізації, від легких і невагомих до спортивних і невимушених.
Влітку хочеться завжди стильно виглядати, але часом бракує ідей для красивих стилізацій. Одяг відіграє головну роль у формуванні образу, тому варто ретельно підбирати речі, які стануть основою для створення ефектного аутфіту.
У спеку можна почувати себе комфортно й водночас виглядати стильно, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.
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Улюблені джинси можна замінити на красиві трендові костюмні штани палаццо та ще безліч інших варіантів.
Штани з льону
Зупиняйтеся на білосніжній класиці й точно не прогадаєте. Поєднуйте білі лляні шани з верхом того ж відтінку для створення гарного ефекту. Для невагомих ніжних аутфітів, радимо обрати топи кроше.
Стильні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar
Піжамні штани
Обирайте для себе приємні пастельні відтінки, які є максимально розслабленими. Доповнюйте такі штани кроп-топами, футболкою чи сорочкою оверсайз.
Модні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar
Сатинові штани
Такі штани стануть базовими на літню пору. Вони є надзвичайно комфортними й допоможуть створити безліч образів. Стилізуйте з цікавими топами, майками чи базовими футболками.
Стильні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar
Трикотажні штани
Стилісти зазначають, що ця модель штанів сподобається кожній дівчині. Вони створюють красивий силует, від якого неможливо відвести погляд.
Модні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar
Спортивні штани
Кольорові спортивні штани зі смужками гарно виглядають в будь-якій гамі – чорній, синій, червоній чи зеленій. Вони радо доповнять ваш образ та створять невимушений аутфіт.
Стильні штани на літню пору / Фото Harper's Bazaar
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