Стильні сумки на літо, які додадуть образам шику

Красиві сумки здатні ідеально доповнити образ. На своїх прикладах модниці показують, що з ними не захочеться розлучатися все літо. Кілька обраних аксесуарів чудово підійдуть під будь-які образи.

Сумка здатна повністю змінити літній образ, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Вони створюють розслаблений вайб та повністю занурюють в літню атмосферу, оскільки легкі, акцентні та чудово підходять на теплу пору року.

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Плетені сумки

Сумка з рафії з додатковими мінімалістичними деталями – мастхев на літню пору. Цю сумку дівчата поєднують з білою сорочкою, шортами, сукнями, сандалями та кросівками. Сумка дозволяє відчути себе наче десь на відпочинку.

Білі шкіряні сумки

До класики належить чорна сумка, але й біла не відстає від трендів. Окрім того, вона чудово асоціюється з теплим сезоном. Білий колір вдало освіжає будь-які виходи. Носити сумку можна на побачення, вечірки чи ділові зустрічі. Гарно поєднується аксесуар з сукнею, лляними костюмами чи джинсами.

Яскрава акцентна сумка

Додайте трохи кольору до своїх літніх образів. Обирайте рожеву, салатову, червону чи блакитну сумку. Воно точно оживить будь-який базовий аутфіт.

Сумка-кроше

Звертайте увагу цього сезону на в’язану сумку в естетиці бохо. Вона легка, розслаблена й поміщає все необхідне для літніх буднів.

До слова, в моду повернулося взуття, яке ми не любили. Тепер їх активно носять відомі модниці.