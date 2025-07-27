Найтрендовіший принт літа: цей манікюр підкорив серця світових зірок

Цьогоріч в моду увійшов легендарний принт для манікюру. Такий дизайн вже встигли приміряти світові зірки. Вони обрали для себе різні варіації славнозвісних polka dot nails.

Тобто, в моду увійшли легендарні нігті в горошок. Цей манікюр ідеально вписується у трендову зараз ретро-естетику, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Що таке Polka Dot?

Polka Dot – принт, що складається виключно з крапок, які можуть бути розміщені різним чином. Варіації такого манікюру можна було помітити у Дуа Ліпи, Гейлі Бібер та Сабріни Карпентер.

Популярність цього дизайну доволі легко пояснюється. Адже такий принт виконати доволі легко. До того ж манікюр в горошок буде доречним за абсолютно різних обставин.

Виконати polka dot можна і без візиту в салон. Для цього навіть непотрібно використовувати гель-лак.

Переваги polka dot:

легко виконується;

підходить під будь-який стиль;

цей принт є хорошою основою для створення різноманітних композицій;

не набридає.

Як зробити polka dot самостійно за допомогою звичайного лаку: