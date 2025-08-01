Стрижки здатні чудово підкреслити індивідуальність, пише 24 Канал. Зачіски адаптовуються до різних типів обличчя, тож серед них кожна дівчина знайде щось своє.

Читайте також Ефектні стрижки на літо, які радять всі перукарі: варто спробувати

Яку стрижку варто зробити цього року?

Кучерявий боб

Для оригінального вигляду радимо зробити стрижку боб з косим проділом та вкласти у кучері. Завдяки цій зачісці волосся стане густішим та об’ємнішим.



Красиві стрижки для жінок / Фото Pinterest

Класичний боб

Чіткий зріз класичної стрижки боб завоював серця тисячі жінок. Така зачіска виглядає стильно, цікаво та здатна візуально зробити вигляд молодшим.



Красиві стрижки для жінок / Фото Pinterest

Каре

Стрижка каре має настільки ефектний вигляд, що деякі дівчата не можуть з нею розпрощатися й постійно оновлюють.

Красиві стрижки для жінок / Фото Pinterest

Подовжений каскад

Не всі жінки хочуть стригти волосся, тому для тих, хто бажає зберегти довжину, але хоче додати трохи свіжості образу – пропонуємо каскад. Зачіска чудово виглядає в розпущеному варіанті чи в укладці.



Красиві стрижки для жінок / Фото Pinterest

Чубчик-шторка

Такий чубчик пасує молодим дівчатам та старшим жінкам, бо має здатність омолоджувати вигляд. Чубчик гарно пасує до будь-якого кольору волосся.



Красиві стрижки для жінок / Фото Pinterest

Коли найкраще робити стрижку у серпні ви можете дізнатися завдяки місячному календарю стрижок.