Стрижки способны прекрасно подчеркнуть индивидуальность, пишет 24 Канал. Прически адаптируются к различным типам лица, поэтому среди них каждая девушка найдет что-то свое.

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Какую стрижку стоит сделать в этом году?

Вьющийся боб

Для оригинального вида советуем сделать стрижку боб с косым пробором и уложить в кудри. Благодаря этой прическе волосы станут гуще и объемнее.



Красивые стрижки для женщин / Фото Pinterest

Классический боб

Четкий срез классической стрижки боб завоевал сердца тысячи женщин. Такая прическа выглядит стильно, интересно и способна визуально сделать вид моложе.



Красивые стрижки для женщин / Фото Pinterest

Каре

Стрижка каре имеет настолько эффектный вид, что некоторые девушки не могут с ней распрощаться и постоянно обновляют.

Красивые стрижки для женщин / Фото Pinterest

Удлиненный каскад

Не все женщины хотят стричь волосы, поэтому для тех, кто желает сохранить длину, но хочет добавить немного свежести образу – предлагаем каскад. Прическа прекрасно смотрится в распущенном варианте или в укладке.



Красивые стрижки для женщин / Фото Pinterest

Челка-шторка

Такая челка подходит молодым девушкам и старшим женщинам, потому что обладает способностью омолаживать вид. Челка хорошо подходит к любому цвету волос.



Красивые стрижки для женщин / Фото Pinterest

Когда лучше всего делать стрижку в августе вы можете узнать благодаря лунному календарю стрижек.