Нова стрижка Кріс Дженнер зробила її молодшою на 10 років: дивовижний вигляд

Відома зіркова матуся сестер Кардашян-Дженнер багато років не змінювала стрижки піксі, втім нещодавно таки вирішила зробити певне перевтілення, яке їй неймовірно личить. Остання стрижка Кріс Дженнер викликає захоплення, оскільки випромінює енергію молодості.

Знаменитість відійшла від своєї фірмової стрижки піксі й зробила модний боб середньої довжини, від якого важко відвести погляд, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Стильний образ Кріс Дженнер

Відомий перукар створив для Кріс Дженнер гладкий боб з чубчиком, який надає стилю ретро до її вишуканого стилю. Своєю зачіскою Кріс продемонструвала сміливий крок й довела, що не боїться пробувати щось нове, залишаючись вірною гламурній особистості.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Боб довжиною до підборіддя підкреслює структуру, одночасно пом’якшуючи риси обличчя, надаючи їй свіжості та сучасності. 69-річна знаменитість своєю зачіскою візуально омолодила вигляд на 10 років. Елегантна укладка в поєднанні з завитком на красиво обрамляє її обличчя, привертаючи увагу до очей і вилиць.

До слова! Щоб прискорити ріст волосся, вам потрібно додати в шампунь один інгредієнт. Який засіб допомагає пришвидшити ріст локонів – читайте в нашому матеріалі.

У певний час схожу зачіску носила Кім Кардашян, тож шанувальники почали порівнювати стрижку Кріс із зачіскою Кімберлі. Щоб повторити молодіжний боб Кріс Дженнер, стиліста потрібно попросити зробити стрижку довжиною до підборіддя з чіткою лінією.

Для отримання мокрого ефекту, потрібно вкласти волосся гелем чи лаком для волосся, розчесати гребінцем й обережно заправити волосся за вуха. На завершення волосся можна закріпити за допомогою дифузора. Після того, як волосся висохне, його не можна розчісувати, щоб не зіпсувати гладку й чітку текстуру. Приклад Кріс Дженнер показує, що завдяки такому бобу можна отримати сучасний та позачасовий вигляд.