Іспанська королева Летиція завжди підбирає для себе красиве та елегантне вбрання для світських виходів. Нещодавно папараці застали знаменитість в аеропорту Мадрида в мінімалістичному образі, який легко повторити жінкам після 50 років.

Дружина короля Філіпа VI має бездоганний смак та всіляко це демонструє під час офіційних та робочих зустрічей, пише 24 Канал. Королева разом з чоловіком вирушила до Єгипту, де перебуватиме аж до п’ятниці, 19 вересня.

Летиція завжди робить ставку на жакети та штани палаццо, тож в черговий раз показала, як можна свіжо та ефектно виглядати завдяки правильно підібраним речам.

Як виглядала королева Летиція?

Її Величність одягнула костюм ніжно-блакитного відтінку. Під блейзер вона одягнула чорну класичну майку, а костюм доповнила чорними туфлями-слінгбеками.

Летиція, як завжди, розпустила волосся та вклала його в легкі локони. Образ знаменитості доповнили чорні сонцезахисні окуляри та сумка від бренду Carolina Herrera.

Своїм виходом королева Летиція продемонструвала, що виглядати розкішно можна у будь-якому віці. Жінкам після 50 років не варто боятися світлих кольорів та підборів. Таке вбрання, навпаки, освіжає та омолоджує.



Вишуканий образ королеви Летиції / Фото Getty Images

На які останні образи зірок варто звернути увагу?

