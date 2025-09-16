Какой костюм подходит женщинам после 50 лет: идеальный пример королевы Летиции
- Королева Летиция выбрала нежно-голубой костюм с черными аксессуарами для путешествия в Египет.
- Ее стиль демонстрирует, что женщины после 50 лет могут выглядеть роскошно, используя светлые цвета и каблуки.
Испанская королева Летиция всегда подбирает для себя красивые и элегантные наряды для светских выходов. Недавно папарацци застали знаменитость в аэропорту Мадрида в минималистичном образе, который легко повторить женщинам после 50 лет.
Жена короля Филиппа VI имеет безупречный вкус и всячески это демонстрирует во время официальных и рабочих встреч, пишет 24 Канал. Королева вместе с мужем отправилась в Египет, где будет находиться вплоть до пятницы, 19 сентября.
Летиция всегда делает ставку на жакеты и брюки палаццо, поэтому в очередной раз показала, как можно свежо и эффектно выглядеть благодаря правильно подобранным вещам.
Как выглядела королева Летиция?
Ее Величество надела костюм нежно-голубого оттенка. Под блейзер она надела черную классическую майку, а костюм дополнила черными туфлями-слингбеками.
Летиция, как всегда, распустила волосы и уложила их в легкие локоны. Образ знаменитости дополнили черные солнцезащитные очки и сумка от бренда Carolina Herrera.
Своим выходом королева Летиция продемонстрировала, что выглядеть роскошно можно в любом возрасте. Женщинам после 50 лет не стоит бояться светлых цветов и каблуков. Такой наряд, наоборот, освежает и омолаживает.
Изысканный образ королевы Летиции / Фото Getty Images
