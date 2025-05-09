Ідеальні парфуми для чоловіків: 5 найкращих ароматів, які всі радять

Чоловіки часто шукають для себе найкращі аромати, але через величезний асортимент, визначитися буває досить складно. Кожному хочеться мати парфум, який захопить увагу багатьох, тому для того, щоб полегшити вибір, пропонуємо обрати між п’ятьма найкращими варіантами.

Унікальні парфуми цінують всі, оскільки вони підкреслюють стиль та додають впевненості, пише 24 Канал. Особливої уваги заслуговують кілька парфумів, які мають всі шанси стати вашими улюбленими.

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Valentino Born In Roma Green Stravaganza

Верхня нота має запах лимона та гіркого апельсина з бергамотом. У ноті серця відчувається свіжозварена кава з відтінками карамелі, фруктів, диму, чорносливу, горіхи та вершкового масла. Кінцеву ноту завершує природний чоловічий шлейф з лісовими вкрапленнями.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Tom Ford Neroli Portofino

Парфум насичений ароматом цитрусових садів й має певну прохолоду, яка відчувається після запаху лимона, бергамота, гіркого апельсина та мандарина. Запах посилює трав'яна свіжість лаванди.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Givenchy Gentleman Society

Верхні ноти парфуму наповнені шавлією та кардамоном, у серцевих нотах – дует ветиверів із Гаїті та Мадагаскару. Базові ноти складає кедр, сандал, ваніль та пачулі. Парфум звучить сучасно, стильно та дорого.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Prada Luna Rossa Sport

Парфум для чоловіків належить до східної й пряної групи ароматів. Попри те, що його випустили ще 10 років тому, він досі не втрачає популярності. Верхні ноти складаються з ягід ялівцю та імбиру, ноти серця наповнені лавандою, а базові ноти – ваніллю й бобами тонка.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Maison Margiela Replica Jazz Club

Аромат належить до шкіряної групи. Верхні ноти складаються з рожевого перцю, неролі та лимону. Середні ноти – це ром, олія яванського ветиверу й мускатна шавлія. Базові ноти довершує лист тютюну та стручок ванілі.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Нещодавно ми розповідали про 5 чоловічих парфумів, які зведуть з розуму дівчат. Кожен аромат має унікальну композицію з поєднанням цитрусових, деревних та пряних нот, що робить їх привабливими як для чоловіків, так і для жінок, які шукають подарунок.