Жінки шаленіють від цих парфумів: аромати, що подобаються всім
- Перед покупкою парфумів у подарунок варто враховувати стиль жінки та пору року для правильного вибору аромату.
- Романтичні натури можуть надавати перевагу легким квітковим ароматам, а активні жінки - свіжим цитрусовим.
Безумовно, кожна жінка має свій смак і вподобання. Зокрема і в парфумерії. Проте не можна заперечувати, що є парфуми, які обожнює абсолютна більшість жінок.
Якщо ви шукаєте цікавий варіант парфумів на подарунок, обов'язково розгляньте нашу підбірку. Ці аромати точно не залишать її байдужою, пише 24 Канал.
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Варіанти жіночих парфумів, які подобаються всім
YSL Libre
Варіанти парфумів з лавандою / Фото Pinterest
Шикарні елегантні парфуми, що підкорюють з перших нот. Цей аромат поєднує лаванду, ваніль та апельсиновий цвіт. Звучить він потужно і сексуально.
Dior Miss Dior
Які є парфуми з запахом півонії / Фото Pinterest
Цей квітковий аромат можна сміливо назвати легендарним. Він теплий, витончений і дуже легкий. Прекрасно підійде на теплу пору року.
Jo Malone Peony & Blush Suede
Які парфуми варто подарувати дівчині / Фото Pinterest
По-справжньому аристократичний і легкий аромат. У ньому добре відчуваються півонія, троянда та яблуко. Підкреслює витонченість композиції нота шкіри.
Mugler Alien Goddess
Які парфуми сподобаються дівчині / Фото Pinterest
Дуже цікавий та витончений аромат. Спочатку у цих парфумах відчуваються яскрава ваніль і п'янкий кокос, а потім захоплює розум нота вишуканого кашеміру.
На що варто звернути увагу перед покупкою парфумів у подарунок
Стиль жінки
- Якщо вона "романтична натура" – вибирайте легкі, квіткові аромати з нотами півонії, троянди, жасмину.
- Справжній леді підійдуть елегантні композиції, пудрові акорди. Зокрема, іконічні Chanel чи Dior.
- Активна та спортивна жінка оцінить свіжі або цитрусові аромати (наприклад, бергамот, зелений чай, огірок, м'ята).
Пора року
- тепла пора року – весна та літо – підійдуть легкі аромати, наприклад, квіткові;
- холодна пора року – осінь та зима – підійдуть "важкі" шлейфові аромати (до прикладу, деревні, пряні).