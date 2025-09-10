Восени в моду вриваються жакети, які часто заміняють нам тренчі та куртки. Вересень – найкращий час для примірки блейзерів, які мають стильний та красивий вигляд з будь-яким вбранням.

Жакети є універсальним елементом гардероба, тож тепер без них складно уявити осінній образ сучасної жінки, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Колись жакет був символом нудного ділового гардероба, а зараз – це стильна класика, яку можна адаптувати до різних випадків життя.

У 80-х роках розпочалася нова ера жакетів. Тоді їх почали активно носити всі ікони стилю того часу – від принцеси Діани до Вітні Х’юстон. Тепер моделі, які були в моді чотири десятиліття тому, знову стають актуальними. Більшість дизайнерів шукають натхнення в моді 80-х років, тому далі розповімо, що саме ми будемо носити цього сезону.

Які жакети в моді цієї осені?

Жакет оверсайз

Такий жакет за останні 10 років став класикою, без якої складно уявити жіночий гардероб. Восени шукайте блейзери з підкресленими плечима в сірому чи коричневому кольорі. Також гарно виглядає жакет в тонкі смужки.



Красивий жакет на осінь / Фото з інстаграму Tamara Kalinic

Акцент на талії

Жакети з акцентом на талії, що нагадує пісочний годинник, будуть в моді ще кілька сезонів. Такий крій блейзера активно носили у 80-х роках, поєднуючи річ зі спідницею-олівцем. Восени жакет можна носити з джинсами, бермудами чи замшевими чоботами.

Жакет із замші

Восени ми всі обожнюємо приміряти жакети із замші, тому радимо обирати для себе коричневий варіант, який ідеально впишеться в осінню пору.

Жакет у клітинку

Картатий принт – це класика осіннього сезону. Цього року він такий жакет буде особливо популярним. Саме блейзер у клітинку обожнювала принцеса Діана у 80-х роках.

Жакет з поясом

Така модель жакета – своєрідна новинка, яку вже починають активно носити модні дівчата. Замість поясів варто приміряти металеві ланцюжки на талію, які мають неймовірний вигляд.

