5 лучших жакетов на осень: их носили наши мамы в 80-х годах
- Осенью в моду возвращаются жакеты из 80-х, которые являются универсальной частью гардероба и стильным выбором для разных случаев жизни.
- Среди популярных моделей этой осенью выделяются оверсайз жакеты, жакеты с акцентом на талии, замшевые жакеты, жакеты в клетку и жакеты с поясом.
Осенью в моду врываются жакеты, которые часто заменяют нам тренчи и куртки. Сентябрь – лучшее время для примерки блейзеров, которые стильно и красиво смотрятся с любым нарядом.
Жакеты являются универсальным элементом гардероба, поэтому теперь без них сложно представить осенний образ современной женщины, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Когда-то жакет был символом скучного делового гардероба, а сейчас – это стильная классика, которую можно адаптировать к различным случаям жизни.
В 80-х годах началась новая эра жакетов. Тогда их начали активно носить все иконы стиля того времени – от принцессы Дианы до Уитни Хьюстон. Теперь модели, которые были в моде четыре десятилетия назад, снова становятся актуальными. Большинство дизайнеров ищут вдохновение в моде 80-х годов, поэтому далее расскажем, что именно мы будем носить в этом сезоне.
Какие жакеты в моде этой осенью?
Жакет оверсайз
Такой жакет за последние 10 лет стал классикой, без которой сложно представить женский гардероб. Осенью ищите блейзеры с подчеркнутыми плечами в сером или коричневом цвете. Также хорошо смотрится жакет в тонкие полоски.
Красивый жакет на осень / Фото из инстаграма Tamara Kalinic
Акцент на талии
Жакеты с акцентом на талии, что напоминает песочные часы, будут в моде еще несколько сезонов. Такой крой блейзера активно носили в 80-х годах, сочетая вещь с юбкой-карандашом. Осенью жакет можно носить с джинсами, бермудами или замшевыми сапогами.
Жакет из замши
Осенью мы все обожаем примерять жакеты из замши, поэтому советуем выбирать для себя коричневый вариант, который идеально впишется в осеннюю пору.
Жакет в клетку
Клетчатый принт – это классика осеннего сезона. В этом году такой жакет будет особенно популярным. Именно блейзер в клетку обожала принцесса Диана в 80-х годах.
Жакет с поясом
Такая модель жакета – своеобразная новинка, которую уже начинают активно носить модные девушки. Вместо поясов стоит примерить металлические цепочки на талию, которые имеют невероятный вид.
Как стильно одеться осенью?
- Этой осенью стильно будут выглядеть шорты в сочетании со свитером. Такой аутфит будет иметь красивый и уютный вид.
- Также красивый вид имеет жакет с платьем, джинсами, брюками или юбками, а также подходит под любую обувь.
Частые вопросы
Почему жакеты стали неотъемлемой частью осеннего гардероба?
Жакеты являются универсальным элементом гардероба - их можно адаптировать к различным случаям жизни. Они стали стильным классическим выбором, который подчеркивает элегантность и современный стиль.
Какие модели жакетов были популярны в 80-х годах и снова актуальны сегодня?
В 80-х годах популярными были жакеты с акцентом на талии и с подчеркнутыми плечами. Сегодня эти модели снова в моде - дизайнеры ищут вдохновение в стиле того времени.
Какие виды жакетов рекомендованы для осеннего сезона 2025 года?
Для осеннего сезона 2025 года рекомендуется выбирать жакеты оверсайз в сером или коричневом цвете, жакеты с акцентом на талии, замшевые жакеты, клетчатые жакеты и жакеты с поясом - все эти модели отражают модные тенденции.