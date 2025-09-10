Осенью в моду врываются жакеты, которые часто заменяют нам тренчи и куртки. Сентябрь – лучшее время для примерки блейзеров, которые стильно и красиво смотрятся с любым нарядом.

Жакеты являются универсальным элементом гардероба, поэтому теперь без них сложно представить осенний образ современной женщины, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Когда-то жакет был символом скучного делового гардероба, а сейчас – это стильная классика, которую можно адаптировать к различным случаям жизни.

В 80-х годах началась новая эра жакетов. Тогда их начали активно носить все иконы стиля того времени – от принцессы Дианы до Уитни Хьюстон. Теперь модели, которые были в моде четыре десятилетия назад, снова становятся актуальными. Большинство дизайнеров ищут вдохновение в моде 80-х годов, поэтому далее расскажем, что именно мы будем носить в этом сезоне.

Какие жакеты в моде этой осенью?

Жакет оверсайз

Такой жакет за последние 10 лет стал классикой, без которой сложно представить женский гардероб. Осенью ищите блейзеры с подчеркнутыми плечами в сером или коричневом цвете. Также хорошо смотрится жакет в тонкие полоски.



Красивый жакет на осень / Фото из инстаграма Tamara Kalinic

Акцент на талии

Жакеты с акцентом на талии, что напоминает песочные часы, будут в моде еще несколько сезонов. Такой крой блейзера активно носили в 80-х годах, сочетая вещь с юбкой-карандашом. Осенью жакет можно носить с джинсами, бермудами или замшевыми сапогами.

Жакет из замши

Осенью мы все обожаем примерять жакеты из замши, поэтому советуем выбирать для себя коричневый вариант, который идеально впишется в осеннюю пору.

Жакет в клетку

Клетчатый принт – это классика осеннего сезона. В этом году такой жакет будет особенно популярным. Именно блейзер в клетку обожала принцесса Диана в 80-х годах.

Жакет с поясом

Такая модель жакета – своеобразная новинка, которую уже начинают активно носить модные девушки. Вместо поясов стоит примерить металлические цепочки на талию, которые имеют невероятный вид.

Как стильно одеться осенью?