Lady Тренды сезона 5 лучших жакетов на осень: их носили наши мамы в 80-х годах
10 сентября, 13:13
5 лучших жакетов на осень: их носили наши мамы в 80-х годах

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Осенью в моду возвращаются жакеты из 80-х, которые являются универсальной частью гардероба и стильным выбором для разных случаев жизни.
  • Среди популярных моделей этой осенью выделяются оверсайз жакеты, жакеты с акцентом на талии, замшевые жакеты, жакеты в клетку и жакеты с поясом.

Осенью в моду врываются жакеты, которые часто заменяют нам тренчи и куртки. Сентябрь – лучшее время для примерки блейзеров, которые стильно и красиво смотрятся с любым нарядом.

Жакеты являются универсальным элементом гардероба, поэтому теперь без них сложно представить осенний образ современной женщины, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Когда-то жакет был символом скучного делового гардероба, а сейчас – это стильная классика, которую можно адаптировать к различным случаям жизни.

В 80-х годах началась новая эра жакетов. Тогда их начали активно носить все иконы стиля того времени – от принцессы Дианы до Уитни Хьюстон. Теперь модели, которые были в моде четыре десятилетия назад, снова становятся актуальными. Большинство дизайнеров ищут вдохновение в моде 80-х годов, поэтому далее расскажем, что именно мы будем носить в этом сезоне.

Какие жакеты в моде этой осенью?

Жакет оверсайз

Такой жакет за последние 10 лет стал классикой, без которой сложно представить женский гардероб. Осенью ищите блейзеры с подчеркнутыми плечами в сером или коричневом цвете. Также хорошо смотрится жакет в тонкие полоски.


Красивый жакет на осень / Фото из инстаграма Tamara Kalinic

Акцент на талии

Жакеты с акцентом на талии, что напоминает песочные часы, будут в моде еще несколько сезонов. Такой крой блейзера активно носили в 80-х годах, сочетая вещь с юбкой-карандашом. Осенью жакет можно носить с джинсами, бермудами или замшевыми сапогами.

Жакет из замши

Осенью мы все обожаем примерять жакеты из замши, поэтому советуем выбирать для себя коричневый вариант, который идеально впишется в осеннюю пору.

Жакет в клетку

Клетчатый принт – это классика осеннего сезона. В этом году такой жакет будет особенно популярным. Именно блейзер в клетку обожала принцесса Диана в 80-х годах.

Жакет с поясом

Такая модель жакета – своеобразная новинка, которую уже начинают активно носить модные девушки. Вместо поясов стоит примерить металлические цепочки на талию, которые имеют невероятный вид.

Частые вопросы

Почему жакеты стали неотъемлемой частью осеннего гардероба?

Жакеты являются универсальным элементом гардероба - их можно адаптировать к различным случаям жизни. Они стали стильным классическим выбором, который подчеркивает элегантность и современный стиль.

Какие модели жакетов были популярны в 80-х годах и снова актуальны сегодня?

В 80-х годах популярными были жакеты с акцентом на талии и с подчеркнутыми плечами. Сегодня эти модели снова в моде - дизайнеры ищут вдохновение в стиле того времени.

Какие виды жакетов рекомендованы для осеннего сезона 2025 года?

Для осеннего сезона 2025 года рекомендуется выбирать жакеты оверсайз в сером или коричневом цвете, жакеты с акцентом на талии, замшевые жакеты, клетчатые жакеты и жакеты с поясом - все эти модели отражают модные тенденции.