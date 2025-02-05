Також необхідно враховувати і інші фактори, зокрема, високий рівень активності під час такого відпочинку, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Як захистити обличчя під час зимового відпочинку

Використовуйте захист від сонця



Як захистити шкіру взимку / Фото Pexels

При відпочинку в горах потрібно обов'язково використовувати SPF. Річ у тім, що сонце там дуже активне, однак, це зовсім не відчувається. Потрібно не тільки нанести захист зранку, а і "поновлювати" його протягом дня.

Захищайте шкіру навколо очей

Важливо не тільки наносити крем, а і носити захисні окуляри. Живити шкіру навколо очей потрібно регулярно.

Зволожуйте губи



Чи можна взимку використовувати SPF / Фото Pexels

Працюйте над звичкою – зволожувати губи постійно. Носіть з собою бальзам для губ усюди, аби не допускати пересушування.

Ретельно очищуйте шкіру

Після катання потрібно обов'язково приймати душ та очищувати шкіру від усіх засобів, які були нанесені раніше. Річ у тім, що при активному русі ви багато пітнієте. Дозволяйте шкірі відпочивати і "дихати".

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, які помилки в очищенні можуть призвести до погіршення стану шкіри.

Які косметичні засоби взяти з собою на відпочинок

На зимовий відпочинок потрібно брати з собою сухий шампунь. Він стане вашим рятівником, адже волосся під захисним шоломом та шапкою надзвичайно швидко жирніє.

Також не забудьте взяти з собою скраб. Під час такого відпочинку багато хто ходить в сауну та баню. Це справжній подарунок для шкіри. Закріпіть ефект за допомогою скрабування.