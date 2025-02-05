Также необходимо учитывать и другие факторы, в частности, высокий уровень активности во время такого отдыха, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Как защитить лицо во время зимнего отдыха

Используйте защиту от солнца



Как защитить кожу зимой / Фото Pexels

При отдыхе в горах нужно обязательно использовать SPF. Дело в том, что солнце там очень активное, однако, это совсем не ощущается. Нужно не только нанести защиту утром, а и "обновлять" ее в течение дня.

Защищайте кожу вокруг глаз

Важно не только наносить крем, а и носить защитные очки. Питать кожу вокруг глаз нужно регулярно.

Увлажняйте губы



Можно ли зимой использовать SPF / Фото Pexels

Работайте над привычкой – увлажнять губы постоянно. Носите с собой бальзам для губ всюду, чтобы не допускать пересушивания.

Тщательно очищайте кожу

После катания нужно обязательно принимать душ и очищать кожу от всех средств, которые были нанесены ранее. Дело в том, что при активном движении вы много потеете. Позволяйте коже отдыхать и "дышать".

Напомним! Ранее мы рассказывали, какие ошибки в очищении могут привести к ухудшению состояния кожи.

Какие косметические средства взять с собой на отдых

На зимний отдых нужно брать с собой сухой шампунь. Он станет вашим спасителем, ведь волосы под защитным шлемом и шапкой чрезвычайно быстро жирнеют.

Также не забудьте взять с собой скраб. Во время такого отдыха многие ходят в сауну и баню. Это настоящий подарок для кожи. Закрепите эффект с помощью скрабирования.