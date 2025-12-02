2026 – рік Вогняного Коня: одна прикраса, яка стане особистим талісманом на увесь рік
- Астрологи рекомендують носити прикрасу у вигляді коня або кінської підкови, щоб залучити успіх та натхнення у 2026 році, коли покровителем стане Вогняний Кінь.
- Для прикрас рекомендується використовувати золото або мідь, які подобаються Вогняному Коню, щоб забезпечити виконання мрій протягом всього року.
До Нового року залишилося кілька тижнів, тож вже настав час продумати святковий образ до найменших деталей. Якщо з сукнею ви вже визначилися, то далі пропонуємо перейти до прикраси, яка підсилить вашу енергію.
Будь-які наші образи довершують прикраси, але в новорічну ніч варто звернути увагу на одну особливу деталь – прикрасу у вигляді коня, що здатна стати талісманом на 12 місяців, пише 24 Канал.
Як виглядає особлива прикраса на 2026 рік?
Покровителем 2026 року стане Вогняний Кінь з неймовірною силою. За китайським календарем, тварина символізує свободу, сміливість, успіх та рух вперед. Щоб господар року допомагав діяти та досягати нових висот, потрібно придбати прикрасу з конем. Такий акцент до образу зможе сильно задобрити тварину.
Прикраса, яка може стати талісманом / Фото Pinterest
Астрологи радять придивитися до кінської підкови чи силуету коня. Це може бути кулон, сережки чи перстень з гравіюванням. Така прикраса зможе привернути в життя успіх та фінансове зростання, посилити рішучість, надихнути на нові починання та привернути у життя щастя.
Прикраса, яка може стати талісманом / Фото Pinterest
Щодо металів, то можна обирати золоти чи мідний, які найбільше подобаються Вогняному Коню. За східною традицією, якщо носити цю символічну прикрасу 12 місяців, вона зможе власнику здійснити всі плани та мрії.
Яку прикрасу одягнути на Новий рік?
Підвіска-підкова з невеличкими камінчиками – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Також гарно виглядатиме кольє у стилі кінської вуздечки для образів з корсетами чи сукнями з відкритою зоною декольте. А ще доволі мінімалістично та символічно виглядатиме браслет з червоною ниткою та маленькою золотою підковою.
Прикраса, яка може стати талісманом / Фото Pinterest
Прикраса, яка може стати талісманом / Фото Pinterest
Довершити новорічний образ можна завдяки вишуканому манікюру, пише Real Simple. У тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці "котяче око". Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.
Що одягнути на Новий рік 2026?
На Новий рік 2026, рік Вогняного Коня, рекомендовано обирати вбрання в яскравих, живих кольорах, таких як червоний, кораловий, металік, жовтий, зелений, білий та молочний.
Також варто приміряти сукні в яскравих теплих тонах, таких як червоний, кораловий, золотистий та мідний, щоб привернути увагу та створити святковий настрій.
Часті питання
Яка прикраса рекомендується для зустрічі Нового року 2026?
Астрологи рекомендують носити прикрасу у вигляді коня, яка може стати талісманом на 12 місяців. Це може бути кулон, сережки чи перстень з гравіюванням — такі прикраси можуть привернути успіх, фінансове зростання та щастя.
Які метали підходять для прикрас у 2026 році?
Вогняному Коню, покровителю 2026 року, найбільше подобаються золото та мідь. Обираючи прикраси з цих металів, можна впевнитись у їх символічній підтримці протягом року.
Які прикраси особливо актуальні для новорічного образу?
Підвіска-підкова з невеличкими камінчиками, кольє у стилі кінської вуздечки та браслет з червоною ниткою і маленькою золотою підковою — це класичні та мінімалістичні варіанти, які завжди залишаються в моді.