2026 – год Огненной Лошади: одно украшение, которое станет личным талисманом на весь год

До Нового года осталось несколько недель, поэтому уже пора продумать праздничный образ до мельчайших деталей. Если с платьем вы уже определились, то дальше предлагаем перейти к украшению, которое усилит вашу энергию.

Любые наши образы довершают украшения, но в новогоднюю ночь стоит обратить внимание на одну особую деталь – украшение в виде лошади, что способна стать талисманом на 12 месяцев, пишет 24 Канал.

Читайте также В чем нельзя встречать Новый год 2026: притянете нищету и неудачи

Как выглядит особое украшение на 2026 год?

Покровителем 2026 года станет Огненная Лошадь с невероятной силой. По китайскому календарю, животное символизирует свободу, смелость, успех и движение вперед. Чтобы хозяин года помогал действовать и достигать новых высот, нужно приобрести украшение с лошадью. Такой акцент к образу сможет сильно задобрить животное.



Украшение, которое может стать талисманом / Фото Pinterest

Астрологи советуют присмотреться к конской подкове или силуэту лошади. Это может быть кулон, серьги или кольцо с гравировкой. Такое украшение сможет привлечь в жизнь успех и финансовый рост, усилить решительность, вдохновить на новые начинания и привлечь в жизнь счастье.



Украшение, которое может стать талисманом / Фото Pinterest

Что касается металлов, то можно выбирать золото или медный, которые больше всего нравятся Огненному Коню. По восточной традиции, если носить это символическое украшение 12 месяцев, оно сможет владельцу осуществить все планы и мечты.

Какое украшение одеть на Новый год?

Подвеска-подкова с небольшими камушками – это классика, которая никогда не выходит из моды. Также хорошо будет смотреться колье в стиле конской уздечки для образов с корсетами или платьями с открытой зоной декольте. А еще довольно минималистично и символично будет выглядеть браслет с красной нитью и маленькой золотой подковой.



Украшение, которое может стать талисманом / Фото Pinterest



Украшение, которое может стать талисманом / Фото Pinterest

Довершить новогодний образ можно благодаря изысканному маникюру, пишет Real Simple. В тренде на Новый год 2026 – маникюр с бархатным стеклянным дизайном, создан металлическим гель-лаком в технике "кошачий глаз". Популярные цвета: глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный оттенки.

Что надеть на Новый год 2026?