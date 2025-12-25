Укр Рус
Lady Поради для Lady Як привітати чоловіка з Новим роком 2026: збережіть собі ці оригінальні листівки
25 грудня, 22:02
3

Як привітати чоловіка з Новим роком 2026: збережіть собі ці оригінальні листівки

Анастасія Безейко
Основні тези
  • 24 Канал зібрав варіанти листівок і текстів, щоб привітати чоловіка з Новим роком.
  • Святкову листівку або побажання можна надіслати в месенджері.

Новий рік уже зовсім близько, і разом із ним – бажання сказати важливі, щирі слова тим, хто має значення. Іноді це непросто, адже хочеться, щоб привітання було теплим і доречним водночас.

У таких випадках на допомогу приходять лаконічні тексти й листівки. 24 Канал зібрав варіанти привітань для чоловіків, які легко адаптувати під різні ситуації – щоб кожне слово звучало від серця.

Як привітати чоловіка на Новий рік?

Святкові листівки й картинки – простий спосіб привітати чоловіка красиво та лаконічно. Їх зручно надіслати в месенджері або соцмережах.


Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу


Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу


Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу


Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу


Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу


Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу


Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу


Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу

Як привітати чоловіка текстом?

До слова, привітати чоловіка можна й простим текстом – кількох теплих рядків цілком достатньо, аби передати щирі побажання. Ідеями ділиться Shutterfly:

  • Життя змінюється, але моє новорічне побажання залишається незмінним: здоров'я, щастя і кохання!
  • Нехай 2026 рік принесе нові можливості, позитивні зміни та радісні сюрпризи!
  • Прощаймося зі старим і вітаймо нове! Нехай твій рік буде яскравим і щасливим.
  • Нехай кожен день 2026 року приносить вам щастя і добробут.
  • Нехай уроки минулого року направлять до світлого та успішного майбутнього! Вітаю з Новим роком!
  • З Новим роком! Нехай 2026 буде незабутнім!

Що подарувати чоловікові на Новий рік?

  • До слова, символ 2026 року – Вогняний Кінь, що означає свободу, рух і незалежність. За повір'ями, варто уникати подарунків, що суперечать цим цінностям. Наприклад, пояси й шарфи, або ж годинники, що у східній традиції символізують "зворотний відлік".

  • Окрім того, радять відмовитися від відверто особистих або ж речей для самовдосконалення, як-от наборів для відбілювання зубів, фінансових послуг, книг для контролю гніву тощо.

  • Натомість можна обрати практичні або затишні речі – парфуми, вініловий програвач, зручну валізу або теплий халат.