Як привітати чоловіка з Новим роком 2026: збережіть собі ці оригінальні листівки

Новий рік уже зовсім близько, і разом із ним – бажання сказати важливі, щирі слова тим, хто має значення. Іноді це непросто, адже хочеться, щоб привітання було теплим і доречним водночас.

У таких випадках на допомогу приходять лаконічні тексти й листівки. 24 Канал зібрав варіанти привітань для чоловіків, які легко адаптувати під різні ситуації – щоб кожне слово звучало від серця.

Дивіться також Щоб не шукати в останню мить: 10 вітальних листівок з Новим роком для подруги

Як привітати чоловіка на Новий рік?

Святкові листівки й картинки – простий спосіб привітати чоловіка красиво та лаконічно. Їх зручно надіслати в месенджері або соцмережах.



Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу



Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу



Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу



Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу



Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу



Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу



Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу



Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу

Як привітати чоловіка текстом?

До слова, привітати чоловіка можна й простим текстом – кількох теплих рядків цілком достатньо, аби передати щирі побажання. Ідеями ділиться Shutterfly:

Життя змінюється, але моє новорічне побажання залишається незмінним: здоров'я, щастя і кохання!

Нехай 2026 рік принесе нові можливості, позитивні зміни та радісні сюрпризи!

Прощаймося зі старим і вітаймо нове! Нехай твій рік буде яскравим і щасливим.

Нехай кожен день 2026 року приносить вам щастя і добробут.

Нехай уроки минулого року направлять до світлого та успішного майбутнього! Вітаю з Новим роком!

З Новим роком! Нехай 2026 буде незабутнім!

Що подарувати чоловікові на Новий рік?