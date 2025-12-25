Как поздравить мужа с Новым годом 2026: сохраните себе эти оригинальные открытки

Новый год уже совсем близко, и вместе с ним – желание сказать важные, искренние слова тем, кто имеет значение. Иногда это непросто, ведь хочется, чтобы поздравление было теплым и уместным одновременно.

В таких случаях на помощь приходят лаконичные тексты и открытки. 24 Канал собрал варианты поздравлений для мужчин, которые легко адаптировать под различные ситуации – чтобы каждое слово звучало от сердца.

Как поздравить мужа на Новый год?

Праздничные открытки и картинки – простой способ поздравить мужчину красиво и лаконично. Их удобно отправить в мессенджере или соцсетях.



Поздравления для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала



Как поздравить мужчину текстом?

К слову, поздравить мужчину можно и простым текстом – нескольких теплых строк вполне достаточно, чтобы передать искренние пожелания. Идеями делится Shutterfly:

Жизнь меняется, но мое новогоднее пожелание остается неизменным: здоровья, счастья и любви!

Пусть 2026 год принесет новые возможности, позитивные изменения и радостные сюрпризы!

Давайте прощаться со старым и приветствовать новое! Пусть твой год будет ярким и счастливым.

Пусть каждый день 2026 года приносит вам счастье и благополучие.

Пусть уроки прошлого года направят к светлому и успешному будущему! Поздравляю с Новым годом!

С Новым годом! Пусть 2026 будет незабываемым!

Что подарить мужчине на Новый год?