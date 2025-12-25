Как поздравить мужа с Новым годом 2026: сохраните себе эти оригинальные открытки
- 24 Канал собрал варианты открыток и текстов, чтобы поздравить мужчину с Новым годом.
- Праздничную открытку или пожелание можно отправить в мессенджере.
Новый год уже совсем близко, и вместе с ним – желание сказать важные, искренние слова тем, кто имеет значение. Иногда это непросто, ведь хочется, чтобы поздравление было теплым и уместным одновременно.
В таких случаях на помощь приходят лаконичные тексты и открытки. 24 Канал собрал варианты поздравлений для мужчин, которые легко адаптировать под различные ситуации – чтобы каждое слово звучало от сердца.
Смотрите также Чтобы не искать в последний момент: 10 поздравительных открыток с Новым годом для подруги
Как поздравить мужа на Новый год?
Праздничные открытки и картинки – простой способ поздравить мужчину красиво и лаконично. Их удобно отправить в мессенджере или соцсетях.
Поздравления для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала
Поздравления для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала
Как поздравить мужчину текстом?
К слову, поздравить мужчину можно и простым текстом – нескольких теплых строк вполне достаточно, чтобы передать искренние пожелания. Идеями делится Shutterfly:
- Жизнь меняется, но мое новогоднее пожелание остается неизменным: здоровья, счастья и любви!
- Пусть 2026 год принесет новые возможности, позитивные изменения и радостные сюрпризы!
- Давайте прощаться со старым и приветствовать новое! Пусть твой год будет ярким и счастливым.
- Пусть каждый день 2026 года приносит вам счастье и благополучие.
- Пусть уроки прошлого года направят к светлому и успешному будущему! Поздравляю с Новым годом!
- С Новым годом! Пусть 2026 будет незабываемым!
Что подарить мужчине на Новый год?
К слову, символ 2026 года – Огненная Лошадь, что означает свободу, движение и независимость. По поверьям, стоит избегать подарков, противоречащих этим ценностям. Например, пояса и шарфы, или часы, что в восточной традиции символизируют "обратный отсчет".
Кроме того, советуют отказаться от откровенно личных или вещей для самосовершенствования, например наборов для отбеливания зубов, финансовых услуг, книг для контроля гнева и тому подобное.
Вместо этого можно выбрать практичные или уютные вещи – духи, виниловый проигрыватель, удобный чемодан или теплый халат.