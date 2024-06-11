Рідкісний крок: Ріанна показала, як виглядає її натуральне волосся

Американська співачка Ріанна похизувалась своїм натуральним волоссям. Зазвичай зірка робить нарощення чи носить перуки, але під час нещодавнього виходу в Нью-Йорку вона показала свою справжню зачіску.

Як виглядають натуральні пасма Ріанна та чому вона наважилась на цей рідкісний крок, розповідаємо далі.

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Як виглядає натуральне волосся Ріанни

Зазвичай Ріанна з'являється на публіці з довгим чорним чи білявим волоссям, яке насправді є нарощенням чи перукою. Справжня ж зачіска артистки виглядає зовсім інакше.

Як виявилось, у реальності вона має короткі, пофарбовані у світлий колір пасма з кучерявою структурою.

Справжня зачіска Ріанни: дивіться фото

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Похизувалася ж Ріанна своїми природними кучерями, ймовірно, не просто так. Зараз артистка запускає лінійку засобів для догляду за волоссям від свого косметичного бренду і таким чином, скоріше за все, привертає до цього увагу.

Волосся завжди було для мене дуже особистим – це спосіб самовираження, творчості. Я відчуваю, що це також було маркером моєї еволюції та зростання протягом багатьох років,

– ділилась співачка в одному зі своїх нещодавніх відео.

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