Что надеть на Halloween женщине и мужчине: 10 образов, которые поразят всех
- На Хэллоуин можно одеться как Круэлла, Венздей Адамс или Джокерка, используя простые вещи, такие как черное платье или красный жакет.
- Мужчины могут выбрать образы, такие как ангел с белой рубашкой и джинсами или Уолтер Уайт с желтым химическим костюмом.
На Хэллоуин молодежь позволяет себе окунуться немного в творчество и перевоплотиться в кого угодно – от героя фильма до загадочного персонажа. Жуткий праздник одинаково любят женщины и мужчины, поэтому мы подготовили лучшую подборку образов, которые легко повторить.
На Хэллоуин не всегда нужно тратить много денег на костюмы или грим, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток Yuliia Tysh. Иногда достаточно подобрать только правильный наряд, чтобы повторить образ выбранного героя. Лучшими считаются те аутфиты, которые сразу узнаются.
В тренде теперь не только страшный костюм и грим, но и интересные перевоплощения. Не обязательно выглядеть страшно – достаточно примерить образ ведьмы или кинематографического киногероя. В материале мы собрали эффектные идеи для женщин и мужчин, которые точно привлекут внимание всех.
Как одеться на Хэллоуин девушкам?
Круэлла
Наденьте черное короткое платье, а сверху шубу в леопардовый принт. Чтобы добавить изюминки, позаботьтесь о черно-белом парике и сделайте яркий макияж с акцентом на красных губах и черных стрелках. А еще можно надеть кожаные перчатки и сапоги на каблуках.
Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh
Венздей Адамс
Образ подойдет для поклонников сериала или тех, кто любит минимализм. Нужно надеть черное платье с белым воротничком, черные колготки, сделать две косички и минимальный макияж с бледными губами.
Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh
Фея Динь-Динь
На Хэллоуин можно создать красивый образ. Наденьте зеленое платье с крыльями, а волосы соберите в пучок. Создайте макияж с блестками, хайлайтером и розовым румянцем.
Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh
Джокерка
Повторить образ Джокера просто. Вам понадобится красный жакет и брюки и желтая рубашка. Макияж нужно сделать на основе синих акцентов на глазах и красных губ.
Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh
Дороти из "Волшебника страны Оз"
Наденьте голубое платье в клетку, красные туфельки и белые носки. Волосы нужно зачесать в две косички. Среди аксессуаров понадобится корзина, чтобы образ стал узнаваемым.
Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh
Как одеться на Хэллоуин мужчинам?
Ангел
Белый костюм или сочетание белой рубашки с джинсами – замечательный образ для тех, кто хочет иметь стильный вид на Хэллоуин, говорится на тикток-странице Starboy.
Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy
Борат
Образ подойдет для поклонников фильма. Понадобится серый костюм, усы и очки, чтобы воссоздать вид героя.
Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy
Майкл Майерс
Для образа понадобится темно-синий комбинезон, черные ботинки и белая маска. Образ легко узнают все фанаты фильма ужасов.
Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy
Уолтер Уайт
Для воспроизведения образа понадобится желтый химический костюм, маска, перчатки и очки. Аутфит простой, но выглядит достаточно эффектно. Перевоплощение идеально подойдет для парного костюма с другом.
Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy
Американский психопат
Мужчинам нужно позаботиться о сером костюме, галстуке и игрушечном топоре. Волосы должны быть идеально уложенными, как у героя фильма.
Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy
Как еще можно выглядеть на Хэллоуин?
Прическа "Летучая мышь" для Хэллоуина создается из двух высоких хвостов, пучка, черного носка и вырезанных из картона ушей.
В нашем материале вспомнили топовые выходы звезд на Хэллоуин. Зои Кравиц и Ченнинг Татум в 2023 году появились в образах из фильма "Ребенок Розмари" Романа Полански. Адель создала макияж в стиле Мортиши Аддамс, изменив свои белокурые волосы на черный парик.
