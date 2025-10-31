На Хэллоуин не всегда нужно тратить много денег на костюмы или грим, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток Yuliia Tysh. Иногда достаточно подобрать только правильный наряд, чтобы повторить образ выбранного героя. Лучшими считаются те аутфиты, которые сразу узнаются.

В тренде теперь не только страшный костюм и грим, но и интересные перевоплощения. Не обязательно выглядеть страшно – достаточно примерить образ ведьмы или кинематографического киногероя. В материале мы собрали эффектные идеи для женщин и мужчин, которые точно привлекут внимание всех.

Как одеться на Хэллоуин девушкам?

Круэлла

Наденьте черное короткое платье, а сверху шубу в леопардовый принт. Чтобы добавить изюминки, позаботьтесь о черно-белом парике и сделайте яркий макияж с акцентом на красных губах и черных стрелках. А еще можно надеть кожаные перчатки и сапоги на каблуках.



Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh

Венздей Адамс

Образ подойдет для поклонников сериала или тех, кто любит минимализм. Нужно надеть черное платье с белым воротничком, черные колготки, сделать две косички и минимальный макияж с бледными губами.



Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh

Фея Динь-Динь

На Хэллоуин можно создать красивый образ. Наденьте зеленое платье с крыльями, а волосы соберите в пучок. Создайте макияж с блестками, хайлайтером и розовым румянцем.



Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh

Джокерка

Повторить образ Джокера просто. Вам понадобится красный жакет и брюки и желтая рубашка. Макияж нужно сделать на основе синих акцентов на глазах и красных губ.



Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh

Дороти из "Волшебника страны Оз"

Наденьте голубое платье в клетку, красные туфельки и белые носки. Волосы нужно зачесать в две косички. Среди аксессуаров понадобится корзина, чтобы образ стал узнаваемым.



Образы на Хэллоуин / Фото с тиктока Yuliia Tysh

Как одеться на Хэллоуин мужчинам?

Ангел

Белый костюм или сочетание белой рубашки с джинсами – замечательный образ для тех, кто хочет иметь стильный вид на Хэллоуин, говорится на тикток-странице Starboy.



Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy

Борат

Образ подойдет для поклонников фильма. Понадобится серый костюм, усы и очки, чтобы воссоздать вид героя.



Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy

Майкл Майерс

Для образа понадобится темно-синий комбинезон, черные ботинки и белая маска. Образ легко узнают все фанаты фильма ужасов.



Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy

Уолтер Уайт

Для воспроизведения образа понадобится желтый химический костюм, маска, перчатки и очки. Аутфит простой, но выглядит достаточно эффектно. Перевоплощение идеально подойдет для парного костюма с другом.



Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy

Американский психопат

Мужчинам нужно позаботиться о сером костюме, галстуке и игрушечном топоре. Волосы должны быть идеально уложенными, как у героя фильма.



Образы на Хэллоуин 2025 / Фото с тиктока Starboy

Как еще можно выглядеть на Хэллоуин?