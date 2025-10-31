На Геловін не завжди потрібно витрачати багато грошей на костюми чи грим, пише 24 Канал з посиланням на тікток Yuliia Tysh. Часом достатньо підібрати лише правильне вбрання, щоб повторити образ вибраного героя. Найкращими вважаються ті аутфіти, які одразу впізнаються.

Читайте також Дитячі костюми на Геловін: ідеї, які точно сподобаються малечі

У тренді тепер не лише страшний костюм та грим, але й цікаві перевтілення. Не обов’язково виглядати лячно – достатньо приміряти образ відьми чи кінематографічного кіногероя. У матеріалі ми зібрали ефектні ідеї для жінок та чоловіків, які точно привернути увагу усіх.

Як одягнутися на Геловін дівчатам?

Круелла

Одягніть чорну коротку сукню, а зверху шубу в леопардовий принт. Щоб додати родзинки, подбайте про чорно-білу перуку й зробіть яскравий макіяж з акцентом на червоних губах та чорних стрілках. А ще можна одягнути шкіряні рукавички й чоботи на підборах.



Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh

Венздей Адамс

Образ підійде для шанувальників серіалу чи тих, хто любить мінімалізм. Потрібно одягнути чорну сукню з білим комірцем, чорні колготки, зробити дві косички й мінімальний макіяж з блідими губами.



Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh

Фея Дінь-Дінь

На Геловін можна створити красивий образ. Одягніть зелену сукню з крилами, а волосся зберіть у пучок. Створіть макіяж з блискітками, хайлайтером та рожевим рум’янцем.



Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh

Джокерка

Повторити образ Джокера просто. Вам знадобиться червоний жакет та штани й жовта сорочка. Макіяж потрібно зробити на основі синіх акцентів на очах та червоних губ.



Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh

Дороті з "Чарівника країни Оз"

Одягніть блакитну сукню в клітинку, червоні туфельки й білі шкарпетки. Волося потрібно зачесати у дві косички. Серед аксесуарів знадобиться кошик, щоб образ став впізнаваним.



Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh

Як одягнутися на Геловін чоловікам?

Янгол

Білий костюм чи поєднання білої сорочки з джинсами – чудовий образ для тих, хто хоче мати стильний вигляд на Геловін, йдеться на тікток-сторінці Starboy.



Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy

Борат

Образ підійде для шанувальників фільму. Знадобиться сірий костюм, вуса та окуляри, щоб відтворити вигляд героя.



Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy

Майкл Маєрс

Для образу знадобиться темно-синій комбінезон, чорні черевики та біла маска. Образ легко впізнають всі фанати фільму жахів.



Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy

Волтер Вайт

Для відтворення образу знадобиться жовтий хімічний костюм, маска, рукавиці та окуляри. Аутфіт простий, але виглядає досить ефектно. Перевтілення ідеально підійде для парного костюма з другом.



Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy

Американський психопат

Чоловікам потрібно подбати про сірий костюм, краватку та іграшкову сокиру. Волосся повинно бути ідеально укладеним, як у героя фільму.



Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy

Як ще можна виглядати на Геловін?