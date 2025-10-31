На Геловін не завжди потрібно витрачати багато грошей на костюми чи грим, пише 24 Канал з посиланням на тікток Yuliia Tysh. Часом достатньо підібрати лише правильне вбрання, щоб повторити образ вибраного героя. Найкращими вважаються ті аутфіти, які одразу впізнаються.
У тренді тепер не лише страшний костюм та грим, але й цікаві перевтілення. Не обов’язково виглядати лячно – достатньо приміряти образ відьми чи кінематографічного кіногероя. У матеріалі ми зібрали ефектні ідеї для жінок та чоловіків, які точно привернути увагу усіх.
Як одягнутися на Геловін дівчатам?
Круелла
Одягніть чорну коротку сукню, а зверху шубу в леопардовий принт. Щоб додати родзинки, подбайте про чорно-білу перуку й зробіть яскравий макіяж з акцентом на червоних губах та чорних стрілках. А ще можна одягнути шкіряні рукавички й чоботи на підборах.
Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh
Венздей Адамс
Образ підійде для шанувальників серіалу чи тих, хто любить мінімалізм. Потрібно одягнути чорну сукню з білим комірцем, чорні колготки, зробити дві косички й мінімальний макіяж з блідими губами.
Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh
Фея Дінь-Дінь
На Геловін можна створити красивий образ. Одягніть зелену сукню з крилами, а волосся зберіть у пучок. Створіть макіяж з блискітками, хайлайтером та рожевим рум’янцем.
Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh
Джокерка
Повторити образ Джокера просто. Вам знадобиться червоний жакет та штани й жовта сорочка. Макіяж потрібно зробити на основі синіх акцентів на очах та червоних губ.
Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh
Дороті з "Чарівника країни Оз"
Одягніть блакитну сукню в клітинку, червоні туфельки й білі шкарпетки. Волося потрібно зачесати у дві косички. Серед аксесуарів знадобиться кошик, щоб образ став впізнаваним.
Образи на Геловін / Фото з тіктоку Yuliia Tysh
Як одягнутися на Геловін чоловікам?
Янгол
Білий костюм чи поєднання білої сорочки з джинсами – чудовий образ для тих, хто хоче мати стильний вигляд на Геловін, йдеться на тікток-сторінці Starboy.
Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy
Борат
Образ підійде для шанувальників фільму. Знадобиться сірий костюм, вуса та окуляри, щоб відтворити вигляд героя.
Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy
Майкл Маєрс
Для образу знадобиться темно-синій комбінезон, чорні черевики та біла маска. Образ легко впізнають всі фанати фільму жахів.
Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy
Волтер Вайт
Для відтворення образу знадобиться жовтий хімічний костюм, маска, рукавиці та окуляри. Аутфіт простий, але виглядає досить ефектно. Перевтілення ідеально підійде для парного костюма з другом.
Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy
Американський психопат
Чоловікам потрібно подбати про сірий костюм, краватку та іграшкову сокиру. Волосся повинно бути ідеально укладеним, як у героя фільму.
Образи на Геловін 2025 / Фото з тіктоку Starboy
Як ще можна виглядати на Геловін?
Зачіска "Кажан" для Геловіну створюється з двох високих хвостів, пучка, чорної шкарпетки та вирізаних з картону вух.
У нашому матеріалі згадали топові виходи зірок на Геловін. Зої Кравіц та Ченнінг Татум у 2023 році з'явилися в образах з фільму "Дитина Розмарі" Романа Поланскі. Адель створила макіяж у стилі Мортиші Аддамс, змінивши своє біляве волосся на чорну перуку.