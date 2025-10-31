Що одягнути на Halloween жінці та чоловікові: 10 образів, які вразять всіх

На Геловін молодь дозволяє собі поринути трохи в творчість й перевтілитися в кого завгодно – від героя фільму до загадкового персонажа. Моторошне свято однаково люблять жінки та чоловіки, тож ми підготували найкращу добірку образів, які легко повторити.

На Геловін не завжди потрібно витрачати багато грошей на костюми чи грим, пише 24 Канал з посиланням на тікток Yuliia Tysh. Часом достатньо підібрати лише правильне вбрання, щоб повторити образ вибраного героя. Найкращими вважаються ті аутфіти, які одразу впізнаються.

У тренді тепер не лише страшний костюм та грим, але й цікаві перевтілення. Не обов’язково виглядати лячно – достатньо приміряти образ відьми чи кінематографічного кіногероя. У матеріалі ми зібрали ефектні ідеї для жінок та чоловіків, які точно привернути увагу усіх.

Як одягнутися на Геловін дівчатам?

Круелла

Одягніть чорну коротку сукню, а зверху шубу в леопардовий принт. Щоб додати родзинки, подбайте про чорно-білу перуку й зробіть яскравий макіяж з акцентом на червоних губах та чорних стрілках. А ще можна одягнути шкіряні рукавички й чоботи на підборах.



Венздей Адамс

Образ підійде для шанувальників серіалу чи тих, хто любить мінімалізм. Потрібно одягнути чорну сукню з білим комірцем, чорні колготки, зробити дві косички й мінімальний макіяж з блідими губами.



Фея Дінь-Дінь

На Геловін можна створити красивий образ. Одягніть зелену сукню з крилами, а волосся зберіть у пучок. Створіть макіяж з блискітками, хайлайтером та рожевим рум’янцем.



Джокерка

Повторити образ Джокера просто. Вам знадобиться червоний жакет та штани й жовта сорочка. Макіяж потрібно зробити на основі синіх акцентів на очах та червоних губ.



Дороті з "Чарівника країни Оз"

Одягніть блакитну сукню в клітинку, червоні туфельки й білі шкарпетки. Волося потрібно зачесати у дві косички. Серед аксесуарів знадобиться кошик, щоб образ став впізнаваним.



Як одягнутися на Геловін чоловікам?

Янгол

Білий костюм чи поєднання білої сорочки з джинсами – чудовий образ для тих, хто хоче мати стильний вигляд на Геловін, йдеться на тікток-сторінці Starboy.



Борат

Образ підійде для шанувальників фільму. Знадобиться сірий костюм, вуса та окуляри, щоб відтворити вигляд героя.



Майкл Маєрс

Для образу знадобиться темно-синій комбінезон, чорні черевики та біла маска. Образ легко впізнають всі фанати фільму жахів.



Волтер Вайт

Для відтворення образу знадобиться жовтий хімічний костюм, маска, рукавиці та окуляри. Аутфіт простий, але виглядає досить ефектно. Перевтілення ідеально підійде для парного костюма з другом.



Американський психопат

Чоловікам потрібно подбати про сірий костюм, краватку та іграшкову сокиру. Волосся повинно бути ідеально укладеним, як у героя фільму.



