Андре Тан назвал топ-5 сочетаний цветов на лето

Знаменитый украинский дизайнер рассказал о модных сочетаниях цветов на лето. Андре Тан постоянно делится со своими поклонниками актуальными трендами, поэтому на этот раз отметил, какие цвета лучше всего между собой сочетаются.

В начале лета дизайнер уже рассказывал о лучших цветах, которые будут доминировать в этом сезоне, а сейчас решил рассказать, как эти оттенки удачно стилизовать вместе, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Чтобы создать красивые летние образы, советуем сочетать те цвета, которые рекомендует дизайнер.

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Какие цвета сочетать летом?

Белый + голубой

Сочетание этих цветов – это классика. Образ будет выглядеть свежо и легко. Такой дуэт идеально подходит для прогулок или для офисного дресс-кода.



Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана

Маслянистый желтый + нежно-розовый

Эти цвета придают образу нежности и прекрасно подходят для романтических свиданий или встреч с друзьями.



Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана

Маслянистый желтый + коричневый

Такое сочетание выглядит довольно стильно и дорого. Дуэт этих цветов придает глубины образу, при этом остается легким и естественным.



Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана

Голубой + коричневый

Дизайнер отметил, что это сочетание хорошо работает в свободном стиле и в официальных образах. Цвета придают свежести даже самым простым аутфитам.



Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана

Белый + оливковый + оливковый

Это сочетание выглядит очень стильно, современно и позволяет каждой девушке почувствовать себя естественно и легко. Оттенки подойдут для тех, кто любит минимализм с изюминкой.



Лучшие сочетания цветов / Фото из инстаграм-сторис Андре Тана

К слову, Андре Тан рекомендует отказаться от неона, массивных кроссовок и джинсов скинни, поскольку они уже не в тренде.