Маска и бальзам – это два основных средства для поддержания здоровья волос, их увлажнения и восстановления. Однако важно знать, как часто и правильно их нужно использовать, чтобы достичь максимального эффекта, пишет 24 Канал.

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В чем разница между маской и бальзамом для волос

Перед использованием нужно знать разницу между этими средствами:

Бальзам для волос – это легкое средство для ежедневного использования, которое помогает увлажнить и сохранить мягкость волос после мытья. Он в основном работает на поверхностном уровне.

– это легкое средство для ежедневного использования, которое помогает увлажнить и сохранить мягкость волос после мытья. Он в основном работает на поверхностном уровне. Маска для волос – это более интенсивное средство, которое предназначено для глубокого питания и восстановления волос. Маски содержат высококонцентрированные ингредиенты, которые проникают в структуру волоса, обеспечивая более длительное восстановление и глубокое увлажнение.



Как сделать волосы красивыми и ухоженными / Фото Pexels

То есть, бальзамом нужно пользоваться после каждого мытья головы. Это средство для ежедневного ухода, который не утяжеляет волосы и не имеет на него слишком агрессивного воздействия.

Обратите внимание! Наносить бальзам нужно на всю длину волос, избегая корней, чтобы не увеличить жирность волос в корневой части.

Как часто нужно наносить маску для волос / Фото Pexels

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Маски для волос обычно предназначены для более интенсивного ухода, поэтому использовать их следует не так часто как бальзам. Частота использования зависит от типа волос: