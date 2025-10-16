Вечером, 15 октября, в Нью-Йорке состоялось легендарное шоу "ангелов" Victoria's Secret. Как всегда, модели дефилировали по подиуму в изысканном белье с очаровательными крыльями. Одной из фавориток нынешнего показа стала беременная модель.

На шоу Victoria's Secret едва ли не каждая модель – главная звезда, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу бельевого бренда. Все девушки являются самыми известными моделями, которые из года в год участвуют в ангельском показе. Впрочем, особое внимание привлекла модель с округлым животом, которая открыла показ.

Как выглядела Жасмин Тукс на подиуме?

На гламурный показ шоу Victoria's Secret пригласили американскую модель Жасмин Тукс. Девушка уже длительное время является "ангелом" бренда, однако именно сейчас находится на последних сроках беременности. Жасмин ждет появления второго ребенка.

Бренд неоднократно попадал в скандал из-за популяризации идеального женского тела, поэтому компания стала более инклюзивной. Известная модель прошлась по подиуму с округлым животом и показала, насколько красивым остается женское тело во время беременности.

Модель надела бежевое нижнее белье, которое идеально подходило к ее загорелому телу. Сверху на ней было сетчатое золотистое платье с продолговатыми висячими жемчужинками. Вместо крыльев у девушки была декорация в виде ракушки. Вероятно, стилисты вдохновлялись известной картиной итальянского художника Сандро Ботичелли, который нарисовал "Рождение Венеры".

Красавица вышла на подиум с длинными распущенными волосами, безупречным макияжем в коричневых тонах и золотистых босоножках на высоком каблуке.



Изысканный образ Жасмин Тукс / Фото Getty Images

Впечатляющим стало не только появление беременной Жасмин Тукс на подиуме, пишет Elle. Открытием шоу стал выход американских спортсменок – гимнастки Суни Ли и баскетболистки Энджел Риз. Именно они стали профессиональными атлетками в истории, которые прошлись по подиуму. Энджел даже наняла тренера, который помогал ей готовиться к шоу – он учил девушку овладеть модельной ходьбой.

