Увечері, 15 жовтня, у Нью-Йорку відбулося легендарне шоу "ангелів" Victoria’s Secret. Як завжди, моделі дефілювали подіумом у вишуканій білизні з чарівними крилами. Однією з фавориток цьогорічного показу стала вагітна модель.

На шоу Victoria’s Secret чи не кожна модель – головна зірка, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку білизняного бренду. Усі дівчата є найвідомішими моделями, які з року в рік беруть участь в ангельському показі. Втім, особливу увагу привернула модель з округлим животом, яка відкрила показ.

Як виглядала Жасмін Тукс на подіумі?

На гламурний показ шоу Victoria’s Secret запросили американську модель Жасмін Тукс. Дівчина вже тривалий час є "ангелом" бренду, однак саме зараз перебуває на останніх термінах вагітності. Жасмін чекає на появу другої дитини.

Бренд неодноразово потрапляв у скандал через популяризацію ідеального жіночого тіла, тому компанія стала інклюзивнішою. Відома модель пройшлася подіумом з округлим животом й показала, наскільки красивим залишається жіноче тіло під час вагітності.

Модель одягнула бежеву спідню білизну, яка ідеально пасувала до її засмаглого тіла. Зверху на ній була сітчаста золотиста сукня з подовгастими висячими перлинками. Замість крил у дівчини була декорація у вигляді мушлі. Ймовірно, стилісти надихалися відомою картиною італійського художника Сандро Ботічеллі, який намалював "Народження Венери".

Красуня вийшла на подіум з довгим розпущеним волоссям, бездоганним макіяжем в коричневих тонах та золотистих босоніжках на високих підборах.



Вишуканий образ Жасмін Тукс / Фото Getty Images

Вражаючим стала не лише поява вагітної Жасмін Тукс на подіумі, пише Elle. Відкриттям шоу став вихід американських спортсменок – гімнастки Суні Лі та баскетболістки Енджел Різ. Саме вони стали професійними атлетками в історії, які пройшлися подіумом. Енджел навіть найняла тренера, який допомагав їй готуватися до шоу – він вчив дівчину опанувати модельну ходьбу.

Як виглядають останні виходи зірок?