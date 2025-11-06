Атласная рубашка – самая модная вещь осени: можно носить хоть каждый день
- Атласная рубашка стала главным трендом этой осени, сочетая деликатность и минимализм в пастельных оттенках.
- В моде также остаются белые рубашки, рубашки в полоску, клетчатый принт и джинсовая рубашка, которые можно комбинировать с различными элементами гардероба.
Этой осенью в моду вошла атласная рубашка в разных оттенках. Классическая белая рубашка остается вневременным элементом гардероба, но в центре внимания сейчас блуза из атласа, которая возвращает нас к моде нулевых.
На модном пьедестале этого сезона оказалась атласная рубашка, которая сочетает в себе деликатность и минимализм, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Атлас переживает настоящее возвращение в моду – это доказали все возможные бренды, которые добавили эту ткань в свои коллекции.
Как выглядят модные атласные рубашки?
В тренде – нежные пастельные оттенки, которые идеально подходят к осенним образам. Чтобы воссоздать образ из 2000-х можно совместить рубашку с джинсами клеш. Для современной стилизации подойдут кожаные брюки или мешковатые джинсы.
Атласная рубашка удачно сочетается с классическим костюмом, а также юбкой миди. Новую трендовую блузу активно носит шведская модель Эльза Хоск в голубом и розовом цвете, а Хейли Бибер даже недавно в Нью-Йорке вышла в свет в винтажной рубашке бирюзового оттенка авторства Тома Форда.
Для тех, кто хочет сосредоточиться на глубоких цветах, стоит обратить внимание на коричневый, черный или оливковый цвет.
Издание In Journal также пишет, что этой осенью в моде белые рубашки, рубашки в полоску, клетчатый принт и джинсовая рубашка. Сочетание белой рубашки с галстуком стало трендом этого сезона, добавляя образу стильности. А вот стилизация джинсовой рубашки с мешковатыми джинсами в паре с пальто имеет непревзойденный вид.
Какие еще вещи в тренде?
Вельветовые брюки снова популярны осенью из-за их теплоизоляционных свойств и универсальности в сочетании с другими элементами одежды.
Андре Тан рекомендует для осени такие головные уборы: береты, объемные шапки, фуражки и шляпы.
Частые вопросы
Какая основная тенденция моды этого сезона?
Основная тенденция этого сезона - атласная рубашка, которая сочетает деликатность и минимализм. Атлас возвращается в моду благодаря многим брендам, которые включили эту ткань в свои коллекции.
Какие цвета атласных рубашек в тренде?
В тренде атласные рубашки нежных пастельных оттенков, таких как голубой и розовый. Также для любителей глубоких цветов популярны коричневый, черный и оливковый.
Как можно стилизовать атласную рубашку?
Атласная рубашка удачно сочетается с классическим костюмом или юбкой миди. Для более современного вида ее можно носить с кожаными брюками или мешковатыми джинсами.