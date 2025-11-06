Атласна сорочка – наймодніша річ осені: можна носити хоч кожного дня
- Атласна сорочка стала головним трендом цієї осені, поєднуючи делікатність і мінімалізм у пастельних відтінках.
- У моді також залишаються білі сорочки, сорочки в смужку, картатий принт та джинсова сорочка, які можна комбінувати з різними елементами гардероба.
Цієї осені в моду увійшла атласна сорочка в різних відтінках. Класична біла сорочка залишається позачасовим елементом гардероба, але в центрі уваги зараз блуза з атласу, яка повертає нас до моди нульових.
На модному п’єдисталі цього сезону опинилася атласна сорочка, яка поєднує в собі делікатність та мінімалізм, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Атлас переживає справжнє повернення в моду – це довели всі можливі бренди, які додали цю тканину до своїх колекцій.
Як виглядають модні атласні сорочки?
У тренді – ніжні пастельні відтінки, які ідеально пасують до осінніх образів. Щоб відтворити образ з 2000-х можна поєднати сорочку з джинсами кльош. Для сучасної стилізації підійдуть шкіряні штани чи мішкуваті джинси.
Атласна сорочка вдало поєднується з класичним костюмом, а також спідницею міді. Нову трендову блузу активно носить шведська модель Ельза Госк в блакитному та рожевому кольорі, а Гейлі Бібер навіть нещодавно у Нью-Йорку вийшла у світ у вінтажній сорочці бірюзового відтінку авторства Тома Форда.
Для тих, хто хоче зосередитися на глибоких кольорах, варто звернути увагу на коричневий, чорний чи оливковий колір.
Видання In Journal також пише, що цієї осені в моді білі сорочки, сорочки в смужку, картатий принт та джинсова сорочка. Поєднання білої сорочки з краваткою стало трендом цього сезону, додаючи образу стильності. А от стилізація джинсової сорочки з мішкуватими джинсами в парі з пальтом має неперевершений вигляд.
Які ще речі в тренді?
Вельветові штани знову популярні восени через їх теплоізоляційні властивості та універсальність у поєднанні з іншими елементами одягу.
Андре Тан рекомендує для осені такі головні убори: берети, об'ємні шапки, кашкети та капелюхи.
Часті питання
Яка основна тенденція моди цього сезону?
Основна тенденція цього сезону — атласна сорочка, яка поєднує делікатність та мінімалізм. Атлас повертається в моду завдяки багатьом брендам, які включили цю тканину в свої колекції.
Які кольори атласних сорочок в тренді?
У тренді атласні сорочки ніжних пастельних відтінків, таких як блакитний та рожевий. Також для любителів глибоких кольорів популярні коричневий, чорний та оливковий.
Як можна стилізувати атласну сорочку?
Атласна сорочка вдало поєднується з класичним костюмом або спідницею міді. Для більш сучасного вигляду її можна носити з шкіряними штанами чи мішкуватими джинсами.