Как уменьшить жирность волос: парикмахерские трюки, которые надо знать всем девушкам

Многим девушкам знакома ситуация, когда утром волосы свежие, а вот уже вечером выглядят жирными. Но для того, чтобы корни не потеряли объем, а волосы выглядели свежими, стоит узнать несколько основных секретов.

Всего несколько изменений в рутине помогут сохранить волосы красивыми гораздо дольше, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Вам даже не придется мыть голову каждый день.

Как ухаживать за свежестью волос?

Сухой шампунь перед сном

Специалисты говорят, что вечером надо нанести на корни волос сухой шампунь, чтобы за ночь он вобрал в себя избыток себума. Уже утром волосы будут выглядеть свежее и объемнее.

Фен – не враг

Не всегда сушка феном вредит волосам. Можно направить тепло только на корни, чтобы уменьшить влажность кожи головы и добавить объема. Длину и кончики можно оставить сохнуть естественно.

Пар из душа – угроза для волос

Обычный горячий душ может существенно повлиять на жирность волос. Пар стимулирует работу сальных желез, поэтому волосы быстрее жирнеют. В таком случае лучше использовать шапочку для душа.



В душе стоит надевать шапочку на волосы / Фото Freepik

Минимизировать касание к волосам

Мы имеем привычку постоянно трогать волосы руками, но из-за этого корни теряют свежесть. Руки переносят жир и загрязнения, которые оседают на коже головы.

Какие прически спасают при жирных волосах?

Бывают дни, когда волосы действительно уже не первой свежести. В таком случае стоит сделать гладкий низкий хвост с центральным пробором, объемный высокий пучок или одну косу, которая хорошо маскирует жирность и добавляет текстуры.

Порой частое мытье может лишь усугубить ситуацию, поэтому несколько перечисленных хитростей помогут коже восстановить баланс.

К слову, замшевый блонд будет популярным оттенком волос в 2026 году, сочетая золотистые и холодные тона для бархатного эффекта, пишет Vogue. Для достижения этого оттенка важно смешивать пепельные и золотистые тона, а уход за волосами включает увлажнение питательными масками.

Какие еще советы стоит знать?