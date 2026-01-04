Лише кілька змін у рутині допоможуть зберегти волосся красивішим набагато довше, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Вам навіть не доведеться мити голову кожного дня.

Як доглядати за свіжістю волосся?

Сухий шампунь перед сном

Фахівці кажуть, що ввечері треба нанести на корені волосся сухий шампунь, щоб за ніч він увібрав у себе надлишок себуму. Вже зранку волосся виглядатиме свіжішим та об’ємнішим.

Фен – не ворог

Не завжди сушіння феном шкодить волоссю. Можна спрямувати тепло лише на корені, щоб зменшити вологість шкіри голови й додати об’єму. Довжину та кінчики можна залишити сохнути природно.

Пара з душу – загроза для волосся

Звичайний гарячий душ може суттєво вплинути на жирність волосся. Пара стимулює роботу сальних залоз, тому волосся швидше жирніє. У такому випадку краще використовувати шапочку для душу.



У душі варто вдягати шапочку на волосся / Фото Freepik

Мінімізувати торкання до волосся

Ми маємо звичку постійно торкати волосся руками, але через це корені втрачають свіжість. Руки переносять жир та забруднення, які осідають на шкірі голови.

Які зачіски рятують при жирному волоссі?

Бувають дні, коли волосся й справді вже не першої свіжості. У такому випадку варто зробити гладкий низький хвіст з центральним проділом, об’ємний високий пучок або одну косу, яка добре маскує жирність й додає текстури.

Часом часте миття може лише погіршити ситуацію, тому кілька перерахованих хитрощів допоможуть шкірі відновити баланс.

До слова, замшевий блонд буде популярним відтінком волосся у 2026 році, поєднуючи золотисті та холодні тони для оксамитового ефекту, пише Vogue. Для досягнення цього відтінку важливо змішувати попелясті та золотисті тони, а догляд за волоссям включає зволоження живильними масками.

Які ще поради варто знати?