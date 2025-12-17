Укр Рус
Lady Советы для Lady Встретить Новый год как суперзвезда: 6 образов от американских актрис
17 декабря, 22:22
3

Встретить Новый год как суперзвезда: 6 образов от американских актрис

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Стилист рассказала об интересных образах американских платьев, которыми можно вдохновиться для новогоднего образа.
  • Эрин Уолш рекомендует играть с фактурой и цветом, выбирать смелые аксессуары и экспериментировать с силуэтами.

Новогодняя ночь – тот самый повод, когда "вау-эффект" и желание сиять на полную абсолютно уместны. Однако при этом одежда должна оставаться комфортной, ведь впереди танцы и вечеринка до утра.

Стилист Эрин Уолш, которая работает с Селеной Гомес и Энн Хэтэуэй, собрала идеи образов, вдохновившись выходами знаменитостей. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на People.

Смотрите также 6 цветов, в которых стоит встречать Новый год: притянут в жизнь желаемое

Что советует одеть на Новый год стилистка?

Подчеркнуть ваш образ поможет игра с фактурой и цветом. По словам звездной стилистки, идея Нового года заключается в том, чтобы чувствовать себя "немного суперновой".

Вместо традиционных пайеток эксперт советует попробовать большие, а также не бояться смелых аксессуаров и экспериментов с силуэтом.

  • Блестящее мини-платье как у Лоры Герриер

Этот сексуальный и мерцающий образ – классика для новогодней ночи. Кроме того, в центре внимания помогут быть серебряные туфли на каблуках и блестящие аксессуары.


Американская актриса и модель Лора Герриер / Фото из ее Instagram

  • Платье с глубоким вырезом как у Лейтон Мистер

Если выбираете для новогодней ночи одежду с пайетками, стилист предостерегает не ошибиться. Глубокое декольте черного платья американской певицы демонстрирует соблазнительный подход к этому тренду.


Американская актриса и певица Лейтон Мистер / Фото из ее Instagram

  • Платье-пиджак как у Евы Лонгории

Оверсайз платье-блейзер – это способ поиграть с силуэтом, а также более теплый вариант для холодных зимних вечеров. "Бизнес сверху, вечеринка снизу", – отмечает стилистка.


Американская актриса Ева Лонгория / Фото из ее Instagram

  • "Геометрическое" платье как у Джастин Люпе

Кроме того, добавить изюминки праздничному образу поможет геометрический узор. Американская актриса также выбрала мерцающее мини-платье с большими пайетками.


Американская актриса Джастин Люпе / Фото из Instagram

  • Красное платье-комбинация как у Кристен Белл

Красный уже стал "классическим" для новогоднего сезона. Этот цвет выбрала американская звезда, надев платье-комбинацию с асимметричным низом.


Американская актриса Кристен Белл / Фото из Instagram

  • Фактурное мини-платье как у Эммы Робертс

И еще одна звезда кино отдала предпочтение необычным пайеткам. Светлое фактурное мини-платье она дополнила аккуратной укладкой.

InStyle пишет, что это самая короткая за последние годы стрижка Эммы Робертс, чем она изрядно удивила поклонников. А вот платье цвета шампанского было от Gucci.


Американская актриса Эмма Робертс / Фото из ее Instagram

Я думаю, что крупные элементы – например массивные туфли, брюки с эффектом объема или смелый короткий жакет с подчеркнутыми плечами, что дополняет образ, – добавляют уверенности и смелости,
– говорит стилист Эрин Уолш.

Что еще можно надеть на Новый год?

  • К слову, ранее 24 Канал рассказывал, что для празднования необязательно выбирать платье. Изысканный вид поможет иметь любую другую одежду с пайетками, верх из атласной ткани или красные акценты.

  • Украинский дизайнер Андре Тан также советует красный – любой оттенок этого цвета уместен для встречи года Огненной Лошади.

Частые вопросы

Какие советы дают звездные стилисты для новогодних образов?

Эрин Уолш рекомендует играть с фактурой и цветом, чтобы чувствовать себя "немного суперновой". Она советует вместо традиционных пайеток выбирать крупные, не бояться смелых аксессуаров и экспериментов с силуэтом.

Какие идеи новогодних платьев от знаменитостей?

Стилист называет блестящее мини-платье как у Лоры Герриер, платье с глубоким вырезом как у Лейтон Мистер, оверсайз платье-блейзер как у Евы Лонгории, платье с геометрическим узором как у Джастин Люпе, красное платье-комбинацию как у Кристен Белл и фактурное мини-платье как у Эммы Робертс.

Почему крупные элементы важны в новогоднем образе?

Эрин Уолш считает, что крупные элементы, такие как массивные туфли, брюки с эффектом объема или смелый короткий жакет, добавляют уверенности и смелости.