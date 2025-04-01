Вещи, которые удешевляют образ: откажитесь от них, чтобы выглядеть статусно

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и современно, однако этому может помешать неправильный выбор вещей, которые мгновенно удешевляют образ. Лучше обходить определенные виды одежды, чтобы не создавать старомодный аутфит.

Иногда даже дорогие вещи могут иметь дешевый вид, поэтому надо хорошо понимать, что именно сейчас актуально, а от чего стоит отказаться, пишет 24 Канал.

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Фурнитура

С точки зрения статусности, фурнитура играет важную роль. Пластиковые или тонкие металлические молнии выглядят некачественно. Дешевый эффект создают золотистые или серебристые молнии.

Обратите внимание! Джинсы на низкой посадке, с большими рваностями, декорированием, и из вареного денима считаются антитрендовыми на 2025 год. Больше о них мы рассказали в нашем материале.

Не достаточно хорошо выглядят пуговицы с плохо прошитыми нитками или плохой обработкой краев. Стоит отказываться от декора "под золото", поскольку искусственный цвет быстро облазит, а золотые цепи на сумках имеют темный вид уже через несколько ношений. Также стоит отказываться от фальшивых ремешков с эмблемой известного бренда, если эта вещь является копией.

Некачественная одежда

Одежда, что не имеет формы, делает наш образ слишком простым и порой даже небрежным. Обходите любой наряд из дешевых тканей, поскольку они плохо держат форму, а через несколько ношений начинают доформироваться. К примеру, синтетика всегда выдает некачественный внешний вид, а слишком обтягивающие вещи создают дешевый образ.



Откажитесь от некачественной одежды / Фото Pinterest

Сумки сомнительного качества

Все девушки любят скидки, поскольку можно встретить вещь по достаточно хорошей цене, однако не всегда это выгодно срабатывает в нашу сторону. Дело в том, что дешевые сумки не придают образу статусности. Аксессуары из искусственной кожи быстро теряют вид, а серебристые или золотистые ремешки со временем начинают темнеть. Чтобы не испортить сумкой аутфит, лучше отказаться от такого аксессуара, в пользу более дорогого.