Знаменитая актриса и звезда культового фильма "Титаник" Кейт Уинслет 5 октября празднует День рождения, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Звезде исполняется 50-летие, поэтому в этот день вспоминаем ее самые культовые выходы.

Как выглядят лучшие образы Кейт Уинслет?

Для красных дорожек Кейт Уинслет всегда выбирает платья, которые подчеркивают ее силуэт. Красавица выбирает для себя классические цвета – черный, белый, изумрудный или красный. А еще очень любит носить платья с открытыми плечами, асимметричным кроем и с акцентом на талии.

В ее выходах сочетается изящество и женственность, но без излишней чрезмерности. Кейт никогда не гналась за трендами, а всегда примеряла только то, что ей нравилось. В арсенале актрисы есть несколько выходов, которые больше всего всем запомнились.

Кейт Уинслет – 1996 год

Актриса появилась на церемонии вручения премии "Оскар" 25 марта 1996 года в Лос-Анджелесе. Кейт Уинслет надела нежно-розовое сатиновое платье от Valentino. Корсетный верх удачно подчеркивал талию, а элегантности добавил ярко-розовый сатиновый шарф на руках. Знаменитость зачесала волосы в стиле Старого Голливуда, довершив аутфит ценными украшениями.



Кейт Уинслет – 1998 год

После выхода "Титаника" произошел культовый выход Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Они появились на 55-летней церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Берерли-Хиллз.

Знаменитость надела бежевое платье на бретельках с черным шелком в длине макси. Волосы актриса собрала в прическу, дополнив образ чокером, черной сумкой и насыщенной бордовой помадой на губах.



Кейт Уинслет – 2010 год

Знаменитость приехала на ежегодную церемонию вручения премии "Оскар" в театре Kadak в Голливуде. Красавица выбрала светло серое платье от Saint Laurent с металлическим блеском. Кейт Уинслет уложила волосы в изысканные локоны, дополнив выход драгоценными украшениями на шее и руках. Ее аутфит довершили босоножки и серый клатч.



