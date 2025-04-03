Часто аромат кофе ассоциируется с интимными моментами и приятными встречами. Неудивительно, что современная парфюмерия имеет огромное количество вариантов для любителей кофейных нот, пишет 24 Канал.

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Какие есть интересные духи с кофе

Tom Ford Cafe Rose



Какие есть духи с кофе и цветами / Фото Pinterest

В этом аромате кофейные ноты сливаются с пьянящей розой и пряностями. Кофе выступает здесь не как основная часть, а в качестве составляющей, что добавляет глубины и тепла цветочной композиции.

Viktor & Rolf Spicebomb Extreme



Варианты сладких духов с кофе / Фото Pinterest

Spicebomb Extreme – это одна из самых ярких и пряных композиций в коллекции Viktor & Rolf. Кофе в этом парфюме ощущается на фоне глубоких пряных нот корицы, шафрана и табака.

Стоит заметить, что Spicebomb Extreme имеет стойкий, насыщенный запах. Хотя он предназначен для мужчин, его также выбирает много женщин.

Guerlain Tonka Imperiale



Какие есть духи с кофе и ванилью / Фото Pinterest

Хотя кофе в Tonka Imperiale не так много, он является одной из ключевых нот, которая придает парфюму глубины и тепла. Аромат построен вокруг благородных нот тонка бобов, ванили и миндаля Этот парфюм может стать отличным выбором для тех, кто любит более деликатные кофейные композиции без чрезмерной интенсивности.

Diptyque Orpheon



Варианты сладких духов на вечер / Фото Pinterest

Кофейные ноты в этом аромате сочетаются с древесными акцентами, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Orpheon напоминает об уютных кофейнях, где подают не только кофе, но и выпечку. Этот парфюм слегка сладкий и одновременно глубокий.