Не только символ Лошади: какое украшение может стать вашим талисманом в 2026 году

Символ 2026 года по восточному календарю – Огненная Лошадь. Его образ традиционно связывают с силой, смелостью, свободой и ощущением движения вперед.

Поэтому к праздничной ночи можно подготовиться особенно: выбрать украшение-талисман, которое станет маленьким личным знаком на следующие 12 месяцев. 24 Канал подготовил подборку идей.

Какое украшение выбрать на 2026 год?

Самый очевидный способ "включить" символику года в праздничном образе – выбрать украшение с символом Лошади: маленькое "животное" в виде подвески, шарма, броши или сережек будет выглядеть вполне уместно.



Украшения с символом Лошади / Фото Etsy

Кстати, подкова также подойдет – это узнаваемый мотив и одновременно классический символ удачи, поэтому идеальный вариант для новогоднего украшения.

В материале The New York Times основательница собственной линии ювелирных изделий в винтажном стиле Дженна Блейк обратила внимание на рост интереса к форме подковы. Она связывает это с универсальностью мотива.

Они не ограничиваются определенным стилем. Все зависит от того, как вы их сочетаете... Подкова – это украшение, которое можно носить каждый день,

– говорит эксперт.



Украшения с символом подковы / Фото Etsy

Если не хочется буквальных символов, сделайте ставку на золото – оно мгновенно добавляет образу "дорогого" блеска и логично перекликается с "огненной" символикой.

К тому же золотые украшения легко носить в течение всего года: они подходят и к будням, и к особым событиям. В Vogue объясняют, что такие изделия долговечны и не тускнеют, тогда как позолота может скалываться. Чистить их стоит после нескольких минут в теплой ванночке из воды и мягкого средства для мытья посуды.



Золотые украшения на 2026 год / Фото Etsy

Если хочется сделать акцент, обратите внимание на красные камни – они ассоциируются с Огненной Лошадью и добавляют образу изюминки.

Более того, такой выбор имеет любой ценовой диапазон: от украшений с красной эмалью, кристаллами или имитациями – до природных вставок вроде граната или даже рубинов.



Украшения с красными камнями на 2026 год / Фото Etsy

Что надеть на Новый год?