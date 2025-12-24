В подборке от Cosmopolitan есть идеи, которые легко повторить в салоне или даже дома. Детали сообщает 24 Канал.

Какой маникюр можно выбрать на Новый год?

Ногти с блестками

Один из самых выразительных вариантов – ногти с камнями: они сразу создают "праздничный" эффект и выглядят уместно на вечеринке. Более того, такой дизайн легко повторить самостоятельно.

Текстурированные серебряные ногти

Этот маникюр сочетает скульптурный декор и серебряное покрытие. Благодаря фактуре дизайн выглядит выразительно, а холодный металлик остается уместным и после праздников – в первые недели января.

"Кошачий глаз"

Если нужен простой, но праздничный вариант, блестящий маникюр – универсальное решение. Серебряное покрытие с эффектом "кошачий глаз" отражает свет и дает мягкое "шампанское" сияние, что особенно заметно под вечерним освещением.

Ногти-"аура"

Ногти в стиле "аура" – это мягкий градиент с эффектом ореола. Для такого маникюра достаточно выбрать два любимых оттенка, а плавные переходы делают дизайн завершенным даже без дополнительного декора.

Зеркальные ногти

Зеркальный маникюр с хромированным эффектом отражает свет и выглядит максимально "современно". Дизайн универсальный – подходит к различным форматам новогодних вечеринок и работает не только в серебре, но и в золоте, перламутре или цветном хроме.

К слову, InStyle пишет, что хром легко подобрать под разное настроение и стиль – от максимально заметного до сдержанного. Одни варианты дают яркое сияние, другие выглядят деликатно, как будто со стеклянным эффектом.

Хром бывает разных видов – от белого цвета, что добавляет металлического блеска, до мультихрома, который создает более объемный эффект,

– рассказала мастер маникюра Галдина Хименес.

