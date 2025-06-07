Манекенщица любит провокационные наряды и фотографии, поэтому охотно примеряет полупрозрачные платья и надевает откровенные вещи, пишет 24 Канал. Американская модель любит сексуально демонстрировать свой бюст и обнаженный живот.

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Знаменитость имеет собственный бренд купальников, поэтому охотно позирует в своих изделиях на камеру. Иногда у Эмили достаточно бунтарское поведение, поскольку она может опубликовать в сети полностью обнаженное фото. Впрочем, ее подписчики привыкли к такой порции непристойности, поэтому уже не реагируют слишком негативно.

Эмили Ратаковски хорошо следит за своим телом, поскольку после рождения ребенка в 2021 году, она быстро вернулась к предыдущим формам. Манекенщица любит свое тело и не стесняется его, поэтому так часто предстает на кадрах обнаженной.

Я росла в Испании, где на пляже можно часто встретить женщину топлес. К тому же мой отец художник, я привыкла видеть красивых обнаженных женщин в нашем доме. Я смотрела на них с другой стороны мольберта и воспринимала как элемент искусства,

– рассказала в одном из интервью модель.

Мы собрали несколько красивых и несколько откровенных кадров Эмили Ратаковски, на которых она демонстрирует тело в разных нарядах и позах.

Эмили в корсете

Модель в купальнике и кроссовках

Звезда в халате

Эмили в платье с глубоким вырезом

Модель в съемке для глянца Vogue

К слову, чтобы выглядеть стильно и красиво девушкам ростом до 165 сантиметров, советуем обратить внимание на несколько вещей, которые прекрасно вытягивают силуэт.