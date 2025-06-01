Убрать прыщ полностью не всегда возможно, впрочем можно уменьшить его покраснение и отек и сделать его незаметным, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Эти несколько экстренных мер нельзя применять для ежедневного использования, только в случае, когда их действительно надо немного убрать. Дерматологи не советуют ни в коем случае выдавливать прыщики, поскольку это может усилить воспаление из-за бактерий на руках. Впрочем, за несколько часов прыщик можно убрать несколькими способами.

Холодный компресс

Кубик льда оберните в салфетку и приложите локально к месту воспаления на несколько минут с перерывами. Такой экстремальный холод за несколько секунд может снять отек и покраснение, сузит сосуды и уменьшит размер прыщика.

Салициловая кислота

Нанесите точечно с помощью ватной палочки салициловую кислоту в формате геля или мази. Лучше всего подходит салициловая кислота с 2 – 5% концентрацией. Этот метод позволяет уменьшить воспаление и подсушить прыщик. Продукт следует наносить локально, чтобы не пересушить кожу в других зонах.



От прыщика можно легко избавиться / Фото из инстаграма Эльзы Госк

Цинковая мазь

Каплю средства нужно точечно нанести на кожу и оставить на 1 – 2 часа для того, чтобы цинковая мазь вошла в действие.

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Зубная паста

Обычную белую пасту нанесите тонким слоем на прыщик, а потом смойте теплой водой и очистите кожу с помощью геля.