Прибрати прищ повністю не завжди можливо, втім можна зменшити його почервоніння й набряк та зробити його непомітним, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Ці кілька екстрених заходів не можна застосовувати для щоденного використання, лише у випадку, коли їх справді треба трішки прибрати. Дерматологи не радять в жодному разі видавлювати прищики, оскільки це може посилити запалення через бактерії на руках. Втім, за кілька годин прищик можна прибрати кількома способами.

Холодний компрес

Кубик льоду обгорніть в серветку й прикладіть локально до місця запалення на кілька хвилин з перервами. Такий екстремальний холод за кілька секунд може зняти набряк та почервоніння, звузить судини та зменшить розмір прищика.

Саліцилова кислота

Нанесіть точково за допомогою ватної палички саліцилову кислоту у форматі гелю чи мазі. Найкраще підходить салицилова кислота з 2 – 5% концентрацією. Цей метод дає змогу зменшити запалення й підсушити прищик. Продукт варто наносити локально, щоб не пересушити шкіру в інших зонах.



Прищика можна легко позбутися / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Цинкова мазь

Краплю засобу потрібно точково нанести на шкіру й залишити на 1 – 2 години для того, щоб цинкова мазь увійшла в дію.

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Зубна паста

Звичайну білу пасту нанесіть тонким шаром на прищик, а тоді змийте теплою водою й очистіть шкіру за допомогою гелю.