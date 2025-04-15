Волшебная тарелка: всего одно правило позволит вам легко похудеть к лету

Чтобы похудеть к лету, ненужно изнурять себя диетами. Достаточно применить "правило тарелки".

Такой метод подойдет не только для того, чтобы быстро похудеть. Благодаря этой технике вы всегда будете выглядеть безупречно, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Что такое "правило тарелки"

Вариаций этого правила достаточно много. Самый распространенный вариант "разделения" тарелки такой:

50% – овощи, фрукты и зелень;

25% – белок;

25% – углеводы.



Как нужно питаться, чтобы похудеть / Иллюстрация МОЗ

То есть, каждый раз, когда вы планируете поесть, поделите тарелку на 3 части и наполните их соответствующим типом продуктов. Также не забывайте и о других правилах, которые будут способствовать похудению:

пейте достаточно воды;

откажитесь от жидких калорий (сладкой воды и магазинных соков);

выбирайте сложные углеводы, например, крупы или цельнозерновой хлеб;

употребляйте полезные жиры, например, орехи.

Отто Стойка Врач Наслаждаетесь едой, но не переедайте. Не спешите во время еды, чтобы полноценно наслаждаться блюдами. Когда вы едите слишком быстро или отвлекаетесь – можете съесть больше, чем следует. Не стоит пренебрегать сигналами о голоде и сытости до, во время и после еды.

Обратите внимание! Не стоит запрещать себе есть какие-то продукты. Даже "неполезную" еду можно легко вписать в свой рацион. Главное это знать меру.