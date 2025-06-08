Похудеть за несколько дней реально: просто сделайте это

Нужно понимать, что похудение это довольно тяжелый процесс. Чтобы сбросить вес, нужно комплексно подойти к этому вопросу.

В частности, стоит пересмотреть ваши привычки. Дело в том, что вы можете ежедневно делать то, что провоцирует появление отеков, вздутия и лишнего веса и совсем не замечать этого, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Исправить эту ситуацию возможно. Для этого необходимо следовать нескольким простым советам.

Держите водный баланс

Чтобы избавиться от отеков, не нужно отказываться от воды. Все совсем наоборот. Пейте достаточно воды и вы почувствуете, как ваше тело меняется в лучшую сторону.



Что нужно делать, чтобы быстро похудеть в животе / Фото Pexels

Обратите внимание! Сладкая сода, соки, кофе с молоком – это жидкие калории, они не поддерживают водный баланс.

Пейте травяные чаи

Травяные чаи из липы, ромашки, шиповника, мяты и листьев березы помогут:

убрать вздутие;

вывести лишнюю жидкость;

успокоить нервную систему;

похудеть.

Регулярно тренируйтесь

Тренировки помогут вам подтянуть тело, убрать отеки и улучшить самочувствие. Необязательно заниматься в зале. Вы можете просто увеличить активность, к примеру, ввести обязательную вечернюю прогулку.



Как легко похудеть в ногах / Фото Pexels

Лайфхак! Попробуйте после тренировки посещать сауну, хамам или баню. Благодаря этому, вы легко не только похудеете, а и улучшите качество кожи.

Пересмотрите свой рацион

Постарайтесь минимизировать сладкое, жирное и алкоголь. Вместо них, употребляйте больше продуктов-диуретиков, к таким можно отнести: