3 сентября, 17:50
2

С чем носить жакет осенью: топ-3 идеи, на которые стоит обратить внимание

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Жакет можно стилизовать с различными элементами гардероба: платьями, джинсами, брюками или юбками, а также подходит любая обувь.
  • Трендами осени являются джинсовые юбки макси и стиль бохо для сумок, включая модели с бахромой и плетеными кожаными сумками.

Жакет уже много лет считается универсальным элементом гардероба. В осеннюю пору он снова становится актуальным, когда в тонких рубашках становится холодно, а для курток и пальто еще жарко. Чтобы выглядеть красиво и стильно, советуем обратить внимание на несколько модных образов.

Блейзер способен придать осенним образам особого вайба и прекрасно подходит для любых событий, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Жакет прекрасно стилизуется с романтическими платьями, джинсами, брюками или юбками. Также к этому элементу гардероба подходит любая обувь.

Как стильно носить жакет этой осенью?

Чтобы выглядеть стильно и красиво, предлагаем обратить внимание на несколько интересных образов, которые легко повторить.

Образ в белом цвете + жакет

Белоснежная комбинация вещей в паре с черным жакетом имеет красивый и изысканный вид. Белый и черный всегда выглядит беспроигрышно, поэтому рекомендуем обратить особое внимание на эти сочетания.


Красивые образы с жакетом / Фото Pinterest

Удлиненные шорты с топом + жакет

Шорты бермуды вполне возможно носить еще в первый месяц сентября. Хорошо выглядит стилизация с топом и жакетом. Такое сочетание идеально подойдет для прогулки с друзьями.


Красивые образы с жакетом / Фото Pinterest

Майка в бельевом стиле + брюки с жакетом

Сентябрьская погода еще достаточно теплая, поэтому можно примерить топ или платье в бельевом стиле, совместив с жакетом.


Красивые образы с жакетом / Фото Pinterest

Какие тренды будут осенью?

  • Ключевым тредом осени является джинсовая юбка в длине макси. Она универсальная, комфортная и практичная.
  • Очень популярным осенью будет стиль бохо среди сумок, включая модели с бахромой, замшевые сумки, сумки с металлическими заклепками, кожаные плетеные сумки и сумки из рафии.

