Жакет вже багато років вважається універсальним елементом гардероба. В осінню пору він знову стає актуальним, коли в тонких сорочках стає захолодно, а для курток та пальт ще спекотно. Щоб мати красивий та стильний вигляд, радимо звернути увагу на кілька модних образів.

Блейзер здатен надати осіннім образам особливого вайбу та чудово підходить для будь-яких подій, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Жакет чудово стилізується з романтичними сукнями, джинсами, штанами чи спідницями. Також до цього елементу гардероба підходить будь-яке взуття.

Читайте також Андре Тан назвав трендове взуття на осінь: як воно виглядає

Як стильно носити жакет цієї осені?

Щоб мати стильний та красивий вигляд, пропонуємо звернути увагу на кілька цікавих образів, які легко повторити.

Образ в білому кольорі + жакет

Білосніжна комбінація речей в парі з чорним жакетом має красивий та вишуканий вигляд. Білий та чорний завжди виглядає безпрограшно, тож рекомендуємо звернути особливу увагу на ці поєднання.



Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest

Подовжені шорти з топом + жакет

Шорти бермуди цілком можливо носити ще в перший місяць вересня. Гарно виглядає стилізація з топом і жакетом. Таке поєднання ідеально підійде для прогулянки з друзями.



Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest

Майка в білизняному стилі + штани з жакетом

Вереснева погода ще досить тепла, тож можна приміряти топ чи сукню в білизняному стилі, поєднавши з жакетом.



Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest

Які тренди будуть восени?