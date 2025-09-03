З чим носити жакет восени: топ-3 ідеї, на які варто звернути увагу
- Жакет можна стилізувати з різними елементами гардероба: сукнями, джинсами, штанами чи спідницями, а також підходить будь-яке взуття.
- Трендами осені є джинсові спідниці максі та стиль бохо для сумок, включаючи моделі з торочками та плетеними шкіряними сумками.
Жакет вже багато років вважається універсальним елементом гардероба. В осінню пору він знову стає актуальним, коли в тонких сорочках стає захолодно, а для курток та пальт ще спекотно. Щоб мати красивий та стильний вигляд, радимо звернути увагу на кілька модних образів.
Блейзер здатен надати осіннім образам особливого вайбу та чудово підходить для будь-яких подій, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Жакет чудово стилізується з романтичними сукнями, джинсами, штанами чи спідницями. Також до цього елементу гардероба підходить будь-яке взуття.
Як стильно носити жакет цієї осені?
Щоб мати стильний та красивий вигляд, пропонуємо звернути увагу на кілька цікавих образів, які легко повторити.
Образ в білому кольорі + жакет
Білосніжна комбінація речей в парі з чорним жакетом має красивий та вишуканий вигляд. Білий та чорний завжди виглядає безпрограшно, тож рекомендуємо звернути особливу увагу на ці поєднання.
Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest
Подовжені шорти з топом + жакет
Шорти бермуди цілком можливо носити ще в перший місяць вересня. Гарно виглядає стилізація з топом і жакетом. Таке поєднання ідеально підійде для прогулянки з друзями.
Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest
Майка в білизняному стилі + штани з жакетом
Вереснева погода ще досить тепла, тож можна приміряти топ чи сукню в білизняному стилі, поєднавши з жакетом.
Красиві образи з жакетом / Фото Pinterest
Які тренди будуть восени?
- Ключовим тредом осені є джинсова спідниця у довжині максі. Вона універсальна, комфортна і практична.
- Дуже популярним восени буде стиль бохо серед сумок, включаючи моделі з торочками, замшеві сумки, сумки з металевими заклепками, шкіряні плетені сумки та сумки з рафії.
