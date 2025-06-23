Каждая девушка мечтает о красивых и длинных волосах, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Лины Сапожниковой. На рост влияет правильное питание, прием витаминов и использование специальных средств, впрочем блогерша рассказала несколько своих основных правил, которые помогли ей отрастить длинную шевелюру.

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Первое правило

По словам девушки, чтобы отрастить длинные волосы, нужно сушить их феном до полного высыхания. Естественная сушка выводит больше влаги. Однако сушить волосы нужно теплым или холодным воздухом, ни в коем случае не горячим.

Второе правило

Сохранить длину помогут качественные расчески, которые не будут вырывать волосы. Они не являются дешевыми, но станут удачным вкладом для волос на длительное время. Следует не забывать о поддерживании чистоты расчесок. Их нужно мыть каждые 4 дня, потому что грязная расческа плохо влияет на состояние волос.

Третье правило

Большинство из нас для комфорта спят с распущенными волосами, однако блогерша советует заплетать перед сном пряди в ком. Таким образом, они не запутаются и не будут преломляться.

Как отрастить волосы: смотрите видео

Не менее важным является правильное мытье головы. Сначала их надо хорошо расчесать и дважды мыть шампунем. Первый раз для того, чтобы очистить грязь с волос, а второй раз – для очистки кожи головы. Самый важный процесс заключается в промывании корней, а кончики и длину волос можно не пенить. Вся грязь смоется во время ополаскивания.

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Шампунь рекомендуется наносить не на волосы, а на руки, вспенив средство предварительно в руках. Чтобы активизировать прилив крови, перед мытьем промассируйте голову силиконовой расческой.