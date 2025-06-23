Кожна дівчина мріє про красиве та довге волосся, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Ліни Сапожнікової. На ріст впливає правильне харчування, прийом вітамінів та використання спеціальних засобів, втім блогерка розповіла кілька своїх основних правил, які допомогли їй відростити довгу шевелюру.

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Перше правило

За словами дівчини, щоб відростити довге волосся, потрібно сушити його феном до повного висихання. Природна сушка виводить більше вологи. Однак сушити волосся потрібно теплим чи холодним повітрям, ні в якому разі не гарячим.

Друге правило

Зберегти довжину допоможуть якісні гребінці, які не будуть виривати волосся. Вони не є дешевими, але стануть вдалим вкладом для волосся на тривалий час. Слід не забувати про підтримування чистоти гребінців. Їх потрібно мити кожних 4 дні, бо брудний гребінець погано впливає на стан волосся.

Третє правило

Більшість з нас задля комфорту сплять з розпущеним волоссям, однак блогерка радить заплітати перед сном пасма в кому. Таким чином, воно не заплутається й не буде заломлюватися.

Як відростити волосся: дивіться відео

Не менш важливим є правильне миття голови. Спочатку його треба добре розчесати й двічі мити шампунем. Перший раз для того, щоб очистити бруд з волосся, а другий раз – для очищення шкіри голови. Найважливіший процес полягає в промиванні коренів, а кінчики й довжину волосся можна не пінити. Увесь бруд змиється під час ополіскування.

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Шампунь рекомендовано наносити не на волосся, а на руки, спінивши засіб попередньо в руках. Щоб активізувати прилив крові, перед миттям промасажуйте голову силіконовим гребінцем.