Как правильно обрезать челку в домашних условиях: пошаговая инструкция

Каждому из нас порой хочется перемен и обновления образа. Если за стрижкой нужно идти в парикмахерскую, то челку можно сделать дома самостоятельно. Чтобы результат был аккуратным, нужно лишь знать правильную технику.

Часто подстриженные челки "прыгают" вверх после высыхания, поэтому большинство девушек боятся их делать самостоятельно, пишет 24 Канал со ссылкой на Hello Fashion. Однако соблюдение правильных этапов позволит сделать результат удачным.

Как правильно подстричь челку?

Определим форму

Сначала нужно определиться с вариантом челки. Она может быть прямой, удлиненной, неравномерной или трендовой в виде шторки. Именно от этого фактора зависит разделение волос для стрижки.

Разделите волосы

Отделите ту часть волос, из которой хотите сделать челку. Для этого надо сделать треугольную зону от макушки до висков, а остальные волосы закрепить зажимами. Важно также учесть толщину собранных волос, поскольку она будет влиять на вид челки.



Челку нужно стричь аккуратно / Фото Freepik

Начинайте стрижку

Начните с нижней части выделенных волос. Пряди нужно перевернуть ко лбу и обрезать под нужную длину. Далее двигайтесь по бокам по обе стороны. Ножницы надо держать под углом так, чтобы средняя часть челки была короче, а боковые – длиннее. После этого перейдите к следующей секции волос, ориентируясь на нижний слой.

Обратите внимание! После сушки челка станет короче на 1 – 2 сантиметра, поэтому не стригите ее слишком коротко.

Когда создадите основную форму челки, расчешите волосы и оцените их с разных сторон. Если нужно, форму можно подкорректировать. Специалисты советуют обрезать челку очень аккуратно, не спеша, чтобы не обрезать слишком много.

Стричь челку лучше тогда, когда есть свет, чтобы иметь возможность ее высушить. Если же света не станет, то есть несколько способов высушить волосы естественным образом. На тикток-странице Нина Сидляр рассказала, что их можно высушить без электроэнергии с помощью хлопковых или микрофибровых полотенец, бумажных полотенец, расчески с широкими зубцами, или тепла и солнца. Опасно сушить волосы газовой плитой, поскольку пряди можно обжечь или сжечь.

Какие еще интересные советы стоит знать?