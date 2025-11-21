Як правильно обрізати гривку в домашніх умовах: покрокова інструкція

Кожному з нас часом хочеться змін та оновлення образу. Якщо за стрижкою потрібно йти в перукарню, то чубчик можна зробити вдома самостійно. Щоб результат був акуратним, потрібно лише знати правильну техніку.

Часто підстрижені чубчики "стрибають" вгору після висихання, тому більшість дівчат бояться їх робити самостійно, пише 24 Канал з посиланням на Hello Fashion. Однак дотримання правильних етапів дозволить зробити результат вдалим.

Як правильно підстригти гривку?

Визначне форму

Спочатку потрібно визначитися з варіантом чубчика. Він може бути прямим, подовженим, нерівномірним чи трендовим у вигляді шторки. Саме від цього фактору залежить розділення волосся для підстригання.

Розділіть волосся

Відокремте ту частину волосся, з якої хочете зробити чубчик. Для цього треба зробити трикутну зону від маківки до скронь, а решту волосся закріпити затискачами. Важливо також врахувати товщину зібраного волосся, оскільки вона впливатиме на вигляд чубчика.



Чубчик потрібно стригти акуратно / Фото Freepik

Починайте стрижку

Почніть з нижньої частини виділеного волосся. Пасма потрібно перевернути до чола й обрізати під потрібну довжину. Далі рухайтеся до боків по обидві сторони. Ножиці треба тримати під кутом так, щоб середня частина чубчика була коротшою, а бокові – довші. Після цього перейдіть до наступної секції волосся, орієнтуючись на нижній шар.

Зверніть увагу! Після сушіння чубчик стане коротшим на 1 – 2 сантиметри, тому не стрижіть його надто коротко.

Коли створите основну форму чубчика, розчешіть волосся й оцініть його з різних боків. Якщо потрібно, форму можна підкоригувати. Фахівці радять обрізати чубчик дуже акуратно, не поспішаючи, щоб не обрізати занадто багато.

Стригти чубчик краще тоді, коли є світло, щоб мати змогу його висушити. Якщо ж світла не стане, то є кілька способів висушити волосся природнім чином. На тікток-сторінці Ніна Сідляр розповіла, що його можна висушити без електроенергії за допомогою бавовняних або мікрофібрових рушників, паперових рушників, гребінця з широкими зубцями, або тепла і сонця. Небезпечно сушити волосся газовою плитою, оскільки пасма можна обпекти чи спалити.

Які ще цікаві поради варто знати?